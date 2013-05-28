《中国央行票据未到期一览表》--5月28日

台湾汇市：台币早盘区间微贬，因国际美元走势偏强及外资/进口商买汇
路透台北3月30日 - 台币兑美元周四盘初微贬，汇银人士指出，因国际美元延续上日偏强态势，美元指数回升至100上方，加以外资及进口商偏向买汇，带动台币区间偏弱整理。
累计未到期余额: 9,000亿元人民币 到期日 发行期限(月) 代码 发行收益率(%) 发行量(亿元) ---------------------------------------------------------- 2013/6/4 36 1001047 2.6800 1,100 6/18 36 1001051 2.6800 180 7/2 36 1001055 2.6800 220 7/16 36 1001060 2.6500 1,600 7/30 36 1001065 2.6500 850 8/9 3 1301001 2.9089 100 8/13 36 1001069 2.6500 860 8/14 3 1301002 2.9089 270 8/16 3 1301003 2.9089 170 8/21 3 1301004 2.9089 100 8/23 3 1301005 2.9089 60 8/27 36 1001074 2.6500 800 8/28 3 1301006 2.9089 70 9/10 36 1001079 2.6500 1,000 9/27 36 1001084 2.6500 50 10/15 36 1001089 2.6500 160 10/29 36 1001094 2.8500 60 11/12 36 1001099 3.0000 100 11/26 36 1001104 3.0000 10 当年累计: 7,760 ---------------------------------------------------------- 2014/5/13 36 1101032 3.8000 400 6/3 36 1101039 3.8000 230 7/1 36 1101047 3.8900 150 7/15 36 1101052 3.8900 50 8/19 36 1101063 3.9700 10 10/14 36 1101078 3.9700 200 10/21 36 1101081 3.9600 200 当年累计: 1,240 (完) (整理 曹巍浩; 审校 李宏薇)
路透台北3月30日 - 台币兑美元周四盘初微贬，汇银人士指出，因国际美元延续上日偏强态势，美元指数回升至100上方，加以外资及进口商偏向买汇，带动台币区间偏弱整理。
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路透北京3月30日 - 环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)周四称，2月人民币全球支付额环比增加4.10%，在国际支付中的使用占比为1.84%，继续位居第六；同期全球所有货币的支付额环比下降5.21%。