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亚洲 | 2013年 5月 28日 星期二 12:31 BJT

《汇市简讯》澳元/日圆在亚洲时段受买盘推动，97.00为支撑位

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* 澳元/日圆自亚洲开盘以来受买盘推动--日内上涨1%

* 97.00附近的逢低买盘构成支撑

* 一目均衡转换线和云区底部位于99.13，为阻力位

* 动量指标向下--波林格区间扩阔

* 出现空头信号，但目前97.00为底部

* 相关技术图表请点选(link.reuters.com/gen48t)

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(编译 郑茵 审校 张明钧)

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