《汇市简讯》澳元/日圆在亚洲时段受买盘推动，97.00为支撑位

台湾汇市：台币早盘区间微贬，因国际美元走势偏强及外资/进口商买汇
路透台北3月30日 - 台币兑美元周四盘初微贬，汇银人士指出，因国际美元延续上日偏强态势，美元指数回升至100上方，加以外资及进口商偏向买汇，带动台币区间偏弱整理。
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* 澳元/日圆自亚洲开盘以来受买盘推动--日内上涨1%
* 97.00附近的逢低买盘构成支撑
* 一目均衡转换线和云区底部位于99.13，为阻力位
* 动量指标向下--波林格区间扩阔
* 出现空头信号，但目前97.00为底部
* 相关技术图表请点选(link.reuters.com/gen48t)
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(编译 郑茵 审校 张明钧)
路透台北3月30日 - 台币兑美元周四盘初微贬，汇银人士指出，因国际美元延续上日偏强态势，美元指数回升至100上方，加以外资及进口商偏向买汇，带动台币区间偏弱整理。
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路透北京3月30日 - 环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)周四称，2月人民币全球支付额环比增加4.10%，在国际支付中的使用占比为1.84%，继续位居第六；同期全球所有货币的支付额环比下降5.21%。