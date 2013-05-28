中国汇市：人民币早盘因中间价回落顺势小跌，但短期走势未见逆转

* 中间价小幅回调，结束连两天创纪录走势

* 早盘随中间价小幅走跌

* 人民币走势未现逆转迹象

* 购汇盘增多趋势明显

路透北京5月28日 - 人民币兑美元即期 周二早盘在中间价带领下小幅走跌。中间价小幅回落7个点子，结束其连创新高走势。盘间购汇力量增大。交易员称，未来两天留意月底因素，市场结、购汇需求会相应增多。

交易员称，中间价因前两天升值太快，今天小幅回调。但仍趋近6.18的高位。人民币走势短期尚未看到逆转迹象，但要留心外管局20号文等影响人民币走贬的风险因素。

北京一股份行交易员称，因欧元跌，因此中间价今天顺势小幅走跌。另外，最近人民币升值升得太猛，人民币借欧元下跌的机会，下调中间价，以避免造成过强的升值预期。

华南一股份行交易员则说，在昨日人民币收盘创下新高后,市场原预期中间价今天下调的幅度稍微大一点，但只动了7个点，仍然趋近6.18的高位。

对中间价连日高位运行,有交易员解读认为，一个因素是,外管局20号文出来后，很多银行反映会抬高其外汇损益成本，银行在被动购入买美元的情况下，中间价最近维持较高价位，似乎传达了央行有意藉此平抚市场情绪。

北京时间12:16，人民币兑美元即期报6.1225元，上日收报6.1211元。今日人民币兑美元中间价 为6.1818元，上日中间价为6.1811元。

上述北京交易员说，早盘购汇还不少，购汇略多于结汇，感觉往下走的趋势还是很明显，不像昨天单边升值。大家现在也有点拿不准，不知道会升值会到什么地方。

“但从银行间市场看，结汇大于购汇的状况还是没有改变，短期内整体走势未现逆转迹象。”她称。

上海一股份行交易员说，早盘市场波动不大。但料未来两天波动幅度会较大，因为月底各银行要做报表，把这个月的结、购汇做完。

交易员提醒应注意6月底前人民币走贬的风险，其中特别要关注外管局20号文对市场的影响。

上述华南交易员认为，大规模购买美元应该是6月中旬开始，届时会对市场较大影响，但应该是短期的。

他认为短期内人民币升值势头未逆转，升值势头大概会到6月上旬左右。基于现在集中买美元会承受即期价及掉期点的损失，银行购汇时点料会尽量往后拖。

东京汇市，日圆周二在亚洲盘初小跌，但仍守住近期的多数升幅，谨慎的投资者关注日经指数，因日股若进一步下跌可望支撑日圆。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2185/28，上日尾盘为6.2160。

北京时间12:44，D2离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1178/92元，上一交易日尾盘报6.1148元。

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

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