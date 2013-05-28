路透基点：五矿集团旗下ONFEM三年期贷款规模可能扩大--RLPC

台湾汇市：台币早盘区间微贬，因国际美元走势偏强及外资/进口商买汇
路透台北3月30日 - 台币兑美元周四盘初微贬，汇银人士指出，因国际美元延续上日偏强态势，美元指数回升至100上方，加以外资及进口商偏向买汇，带动台币区间偏弱整理。
路透香港5月28日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，五矿集团旗下ONFEM Finance Limited的30亿港元(3.87亿美元)三年期子弹式贷款规模可能扩大。
消息人士称，这笔贷款交易几乎获得超额认购，而且还将有更多承贷承诺。
一如稍早报导，永隆银行是唯一牵头行与簿记行。
新贷款的提款期为12个月，利率为较香港银行同业拆息(Hibor)加码250个基点。
银行若承贷5亿港元，将得到105个基点的费用，综合收益是285个基点，另将享有主办行头衔，承贷3至4.99亿港元将得到90个基点的费用，综合收益是280个基点，将得到安排行头衔。
该贷款的承诺费是25个基点，母公司五矿集团提供贷款担保。
资金将用于满足五矿建设的一般资金需求。(完)
(编译 杜明霞；审校 李爽)
路透台北3月30日 - 台币兑美元周四盘初微贬，汇银人士指出，因国际美元延续上日偏强态势，美元指数回升至100上方，加以外资及进口商偏向买汇，带动台币区间偏弱整理。
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