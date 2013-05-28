路透基点：五矿集团旗下ONFEM三年期贷款规模可能扩大--RLPC

路透香港5月28日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，五矿集团旗下ONFEM Finance Limited的30亿港元(3.87亿美元)三年期子弹式贷款规模可能扩大。

消息人士称，这笔贷款交易几乎获得超额认购，而且还将有更多承贷承诺。

一如稍早报导，永隆银行是唯一牵头行与簿记行。

新贷款的提款期为12个月，利率为较香港银行同业拆息(Hibor)加码250个基点。

银行若承贷5亿港元，将得到105个基点的费用，综合收益是285个基点，另将享有主办行头衔，承贷3至4.99亿港元将得到90个基点的费用，综合收益是280个基点，将得到安排行头衔。

该贷款的承诺费是25个基点，母公司五矿集团提供贷款担保。

资金将用于满足五矿建设的一般资金需求。(完)