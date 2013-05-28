路透基点：福建福欣特殊钢贷款规模扩增至2.46亿美元--RLPC

路透香港5月28日 - 汤森路透旗下基点援引银行业消息人士称，福建福欣特殊钢有限公司五年期离岸贷款规模已经从相当于2.04亿美元扩增至相当于2.46亿美元。

该笔融资包含有美元及人民币计价的部分，额度分别由原新的目标1.4亿美元及4亿元人民币扩增至1.68亿美元及4.8亿元人民币。

牵头行及独家簿记行为台湾银行，分别提供7,000万美元及2亿元人民币额度；兆丰银行分别提供2,450万美元及7,000万元人民币额度，一同享有牵头行头衔。中国信托商业银行、玉山银行以及汇丰也以2,100万美元及6,000万元人民币的贷款额度共同担任牵头行。

华南银行以1,050万美元及3,000万元人民币参贷。

该笔贷款于5月22日签署。

如先前报导，承诺提供15%额度的银行取得17个基点的先付费用；提供7.5%额度的银行则取得7个基点的先付费用。美元贷款的利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码120个基点，人民币贷款的利率则是中银香港及汇丰的香港银行同业人民币拆息(CNY Hibor)平均值加码130个基点。美元贷款部分若台北美元拆款利率与LIBOR间的利差超过35个基点，则借款人须支付超过的部分。

资金将用做资本支出。

根据台塑2011年年报，台塑持有福建福欣特殊钢25%股份，台塑重工持有25%股份。