路透基点：福建福欣特殊钢贷款规模扩增至2.46亿美元--RLPC

台湾汇市：台币早盘区间微贬，因国际美元走势偏强及外资/进口商买汇
路透台北3月30日 - 台币兑美元周四盘初微贬，汇银人士指出，因国际美元延续上日偏强态势，美元指数回升至100上方，加以外资及进口商偏向买汇，带动台币区间偏弱整理。
路透香港5月28日 - 汤森路透旗下基点援引银行业消息人士称，福建福欣特殊钢有限公司五年期离岸贷款规模已经从相当于2.04亿美元扩增至相当于2.46亿美元。
该笔融资包含有美元及人民币计价的部分，额度分别由原新的目标1.4亿美元及4亿元人民币扩增至1.68亿美元及4.8亿元人民币。
牵头行及独家簿记行为台湾银行，分别提供7,000万美元及2亿元人民币额度；兆丰银行分别提供2,450万美元及7,000万元人民币额度，一同享有牵头行头衔。中国信托商业银行、玉山银行以及汇丰也以2,100万美元及6,000万元人民币的贷款额度共同担任牵头行。
华南银行以1,050万美元及3,000万元人民币参贷。
该笔贷款于5月22日签署。
如先前报导，承诺提供15%额度的银行取得17个基点的先付费用；提供7.5%额度的银行则取得7个基点的先付费用。美元贷款的利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码120个基点，人民币贷款的利率则是中银香港及汇丰的香港银行同业人民币拆息(CNY Hibor)平均值加码130个基点。美元贷款部分若台北美元拆款利率与LIBOR间的利差超过35个基点，则借款人须支付超过的部分。
资金将用做资本支出。
根据台塑2011年年报，台塑持有福建福欣特殊钢25%股份，台塑重工持有25%股份。
2011年4月，福欣与六家银行签署一笔等值2.95亿美元五年期贷款。根据汤森路透基点数据，该项贷款案包含1.60亿美元部分和8.80亿元人民币部分。六家参贷银行分别是澳新银行(澳盛银行/ANZ)、三菱东京日联银行、花旗集团、星展银行、汇丰和新加坡大华银行。(完) (编译 张明钧; 审校 王冠中)
路透台北3月30日 - 台币兑美元周四盘初微贬，汇银人士指出，因国际美元延续上日偏强态势，美元指数回升至100上方，加以外资及进口商偏向买汇，带动台币区间偏弱整理。
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