澳新汇市：澳元与新西兰元兑日圆跳涨，兑美元亦摆脱低点

新西兰元兑日圆 从周一的81.29跳升至82.32日圆，支撑位在略高于81日圆。

澳元和新西兰元兑美元日内持稳，从稍早的跌势中回升。

澳元兑美元 从盘初的0.9635美元来到0.9641，脱离日低0.9597。然仍接近上周创下的11个月低位0.9593。

“在艰困环境下，难以见到澳元维持升势。今日有不错的反弹，但我认为这不会持久，”Westpac Bank策略师Sean Callow表示。

澳元本月已下跌7%，因市场猜测美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能会开始缩减刺激措施规模。

澳元重要支撑位在2012年低位0.9581美元，若突破该水准，将下探2011年10月以来最低位0.9388。第一道阻力位在0.9700。

新西兰元兑美元 持稳在0.8087，勉力守在上周触及的八个半月低位0.8006上方。

本月迄今新西兰元已下跌近6%，为一年来最差表现。进一步的跌势看来在支撑位0.8066前止步，该水准为其2012年6月至2013年4月升势的50%回档位。

市场人士表示，如果今日稍后公布的美国制造业、消费者信心及服务业的数据暗示经济持续改善，新西兰元可能跌至0.8000。(完)

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