东京汇市：日圆下滑，因日股反弹缓解日圆空头担忧

台湾汇市：台币早盘区间微贬，因国际美元走势偏强及外资/进口商买汇
路透台北3月30日 - 台币兑美元周四盘初微贬，汇银人士指出，因国际美元延续上日偏强态势，美元指数回升至100上方，加以外资及进口商偏向买汇，带动台币区间偏弱整理。
纽约 当日 今年来 2012年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2921 1.2929 -0.06 -2.07 1.3194 美元/日圆 101.92 100.93 +0.98 +17.50 86.74 欧元/日圆 131.69 130.47 +0.94 +15.05 114.46 美元/瑞郎 0.9666 0.9630 +0.37 +5.58 0.9155 英镑/美元 1.5105 1.5101 +0.03 -7.05 1.6251 美元/加元 1.0345 1.0337 +0.08 +4.27 0.9921 澳元/美元 0.9643 0.9631 +0.12 -7.22 1.0393 新西兰元/美 0.8092 0.8083 +0.11 -2.31 0.8283 元 澳元/日圆 98.280 97.210 +1.10 +9.04 90.130 新西兰元/日 82.470 81.580 +1.09 -41.44 140.820 圆 英镑/日圆 153.96 152.41 +1.02 +9.33 140.82 澳元/新西兰 1.1915 1.1908 +0.06 -4.98 1.2540 元 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为标准计算。 (完) (编译 朱晓军; 审校 隋芬)
路透台北3月30日 - 台币兑美元周四盘初微贬，汇银人士指出，因国际美元延续上日偏强态势，美元指数回升至100上方，加以外资及进口商偏向买汇，带动台币区间偏弱整理。
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路透北京3月30日 - 环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)周四称，2月人民币全球支付额环比增加4.10%，在国际支付中的使用占比为1.84%，继续位居第六；同期全球所有货币的支付额环比下降5.21%。