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亚洲 | 2013年 5月 28日 星期二 14:02 BJT

东京汇市：日圆下滑，因日股反弹缓解日圆空头担忧

纽约      当日     今年来    2012年
                             最新报价  上收市价   涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                         
 欧元/美元                     1.2921    1.2929     -0.06     -2.07    1.3194
 美元/日圆                     101.92    100.93     +0.98    +17.50     86.74
 欧元/日圆                     131.69    130.47     +0.94    +15.05    114.46
 美元/瑞郎                     0.9666    0.9630     +0.37     +5.58    0.9155
 英镑/美元                     1.5105    1.5101     +0.03     -7.05    1.6251
 美元/加元                     1.0345    1.0337     +0.08     +4.27    0.9921
 澳元/美元                     0.9643    0.9631     +0.12     -7.22    1.0393
 新西兰元/美                   0.8092    0.8083     +0.11     -2.31    0.8283
 元                                                                  
 澳元/日圆                     98.280    97.210     +1.10     +9.04    90.130
 新西兰元/日                   82.470    81.580     +1.09    -41.44   140.820
 圆                                                                  
 英镑/日圆                     153.96    152.41     +1.02     +9.33    140.82
 澳元/新西兰                   1.1915    1.1908     +0.06     -4.98    1.2540
 元                                                                  
                                                                             
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
 亦以此为标准计算。
    (完)
  
  
 (编译 朱晓军; 审校 隋芬)

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