《汇市简讯》欧洲开盘：日股反弹，日圆下跌

台湾汇市：台币早盘区间微贬，因国际美元走势偏强及外资/进口商买汇
路透台北3月30日 - 台币兑美元周四盘初微贬，汇银人士指出，因国际美元延续上日偏强态势，美元指数回升至100上方，加以外资及进口商偏向买汇，带动台币区间偏弱整理。
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* 美元/日圆上涨0.93%，欧元/日圆升0.97%，澳元/美元小涨0.15%，欧元/美元持平
* 亚洲股市多数上扬，日经指数扳回盘初跌幅，上涨1.2%
* 美元/日圆日高在102.06，日经指数从14,000点下方的低点反弹
* 澳元/美元盘中低点在0.9597，由于没有持续的卖盘，因此引发空头回补；0.9650上方有卖单
* 今日稍后将公布的数据包括瑞典生产者物价指数(PPI)、美国消费者信心指数和标准普尔/CASE-SHILLER房价指数；意大利则将标售债券。(完)
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路透台北3月30日 - 台币兑美元周四盘初微贬，汇银人士指出，因国际美元延续上日偏强态势，美元指数回升至100上方，加以外资及进口商偏向买汇，带动台币区间偏弱整理。
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路透北京3月30日 - 环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)周四称，2月人民币全球支付额环比增加4.10%，在国际支付中的使用占比为1.84%，继续位居第六；同期全球所有货币的支付额环比下降5.21%。