《汇市简讯》欧洲开盘：日股反弹，日圆下跌

0556GMT

* 美元/日圆上涨0.93%，欧元/日圆升0.97%，澳元/美元小涨0.15%，欧元/美元持平

* 亚洲股市多数上扬，日经指数扳回盘初跌幅，上涨1.2%

* 美元/日圆日高在102.06，日经指数从14,000点下方的低点反弹

* 澳元/美元盘中低点在0.9597，由于没有持续的卖盘，因此引发空头回补；0.9650上方有卖单

* 今日稍后将公布的数据包括瑞典生产者物价指数(PPI)、美国消费者信心指数和标准普尔/CASE-SHILLER房价指数；意大利则将标售债券。(完)

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