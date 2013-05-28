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债券 | 2013年 5月 28日 星期二 14:31 BJT

欧元债市：德债期货下跌，关注荷兰及比利时标债

欧股料将开高，尾随日股升势。

“股市略为趋稳，没有造成任何冲击，”荷兰合作银行策略师Lyn Graham-Taylor表示。

“或许欧洲央行执委亚斯穆森有关欧央行必要时将继续宽松政策的谈话，正增添欧股的正面动能。”

0602GMT时，德债期货 下跌20个跳动点至144.06，周一结算价为144.26。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 戴素萍 审校 张若琪)

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