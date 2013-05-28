欧元债市：德债期货下跌，关注荷兰及比利时标债

路透基点：蚂蚁金服启动30亿美元到期一次性偿还贷款--TRLPC
路透3月29日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，由阿里巴巴创办人马云控制的网络金融公司蚂蚁金服，已启动30亿美元到期一次性偿还贷款案。
欧股料将开高，尾随日股升势。
“股市略为趋稳，没有造成任何冲击，”荷兰合作银行策略师Lyn Graham-Taylor表示。
“或许欧洲央行执委亚斯穆森有关欧央行必要时将继续宽松政策的谈话，正增添欧股的正面动能。”
0602GMT时，德债期货 下跌20个跳动点至144.06，周一结算价为144.26。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 戴素萍 审校 张若琪)
路透3月29日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，由阿里巴巴创办人马云控制的网络金融公司蚂蚁金服，已启动30亿美元到期一次性偿还贷款案。
路透纽约3月29日 - 对90个新兴市场国家的45家主要投资和商业银行调查显示，新兴市场债券交易额去年增加9%，至5.167万亿(兆)美元。
路透北京3月29日 - 美国穆迪投资服务公司(Moody's)周三警告称，房地产潜在下滑对中国构成的金融风险加大，创纪录的借贷规模使得银行更易面临风险，而政府抵抗这些风险的能力有所下降。