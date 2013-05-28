韩国股市：小幅收高，但汽车股及韩国电力挫跌

路透首尔5月28日 - 韩国股市周二小幅收高，力抗主要出口股跌势，因防御类股上涨，且退休基金买盘进驻。

韩国电力(KEPCO) 跌势亦压抑大盘，韩国电力将两座核子反应炉停止运转，并延长关闭另一座反应炉后，股价大跌3.2%。