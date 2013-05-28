韩国股市：小幅收高，但汽车股及韩国电力挫跌

台湾汇市：台币早盘区间微贬，因国际美元走势偏强及外资/进口商买汇
路透台北3月30日 - 台币兑美元周四盘初微贬，汇银人士指出，因国际美元延续上日偏强态势，美元指数回升至100上方，加以外资及进口商偏向买汇，带动台币区间偏弱整理。
路透首尔5月28日 - 韩国股市周二小幅收高，力抗主要出口股跌势，因防御类股上涨，且退休基金买盘进驻。
韩国电力(KEPCO) 跌势亦压抑大盘，韩国电力将两座核子反应炉停止运转，并延长关闭另一座反应炉后，股价大跌3.2%。
股市交投活动仍迟滞，分析师指出，投资人等待美国及英国市场周二恢复交易后提供方向。
综合股价指数 收高0.32%，至1,986.22点。(完)
路透台北3月30日 - 台币兑美元周四盘初微贬，汇银人士指出，因国际美元延续上日偏强态势，美元指数回升至100上方，加以外资及进口商偏向买汇，带动台币区间偏弱整理。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透北京3月30日 - 环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)周四称，2月人民币全球支付额环比增加4.10%，在国际支付中的使用占比为1.84%，继续位居第六；同期全球所有货币的支付额环比下降5.21%。