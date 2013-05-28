重发-中国政策：中国将重拳治理大气污染，瞄准火电、钢铁、水泥等重化工业--消息

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路透北京5月28日 - 针对中国大部分地区持续出现的严重雾霾天气，消息人士周二表示，中国将出重拳强力治理大气污染，重点领域是工业，包括火电、钢铁、水泥、石油、化工等重化工业。

了解情况的消息人士对路透表示，中国环保部正会同有关部门，制定大气污染防治计划和实施方案，包括从宏观层面要把PM2.5控制作为经济社会发展的约束性指标;微观层面计划在一定期限内，重化行业主要企业必须全部安装烟气脱硫、脱硝、除尘装置。

“防治大气污染的重点领域是工业，火电、钢铁、水泥、石油、化工等重化工业，消耗大量的化石能源，释放大量的二氧化硫、氮氧化物和粉尘，是整治的重点。”消息人士称。

该位人士进一步指出，目前全国脱硫安装率在70%以上，除尘安装率在80%以上，脱硝安装率只有百分之十几。而产生PM2.5的主要来源是氮氧化物，控制氮氧化物的实质就是脱硝。

因此，今后一段时期，控制大气污染的一项重要工作就是安装脱硝装置，国家相应实行脱硝电价，并考虑将企业购置脱硝设备纳入抵免企业所得税优惠政策范围内，以降低企业购置脱硝设备的成本。

消息人士提到，防治大气污染的重点区域是京津翼、长三角和珠三角，其中京津翼是重中之重。目前直接影响京津翼气候条件的地区除河北外，还有山东、山西、内蒙等，仅河北省年钢产量就超过2.5亿吨，严重影响北京的大气环境。

因此，对这几个省份的治理也是重点，包括压缩煤炭等能源消费总量。要把治理PM2.5作为考核各地工作的一项重要指标，定期公布监测情况，实行责任追究制和建立社会监督体系。

环保部相关人士在接受路透查询时未给予明确答复，仅表示可以留意相关报导，等政策出台再评论。

另有一位业内人士提到，大力度治理大气污染，短期会产生一些阵痛，对中国经济增长将形成一定的压制，因为环境修复成本要抵减GDP。一般来说，国际上实行绿色GDP核算，要比正常GDP核算缩减20%左右。

“从中长期看，治理大气污染将到逼产业结构调整、加快经济转型，并进一步发展壮大节能环保产业等战略性新兴产业，对中国乃至世界将形成长期利好支撑。”该位人士就称。