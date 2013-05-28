背景资料：日本首相安倍晋三增长策略可能包括的措施

**女性**

- 计划到2017年时，无需等待就能享受日间照顾中心的服务，好让女性更能全心投入职场并抚育幼儿。

**健保**

- 创建一个类似美国国立卫生研究院(NIH)的系统，研发先进医学科技。

- 提案立法修正日本药事法以缩短检验期。

- 大幅松绑监管规定，允许第三方民间机构的认证，以加速医学技术检验过程，但心律调整器(心脏起搏器)之类风险性较高的技术不再此列。

- 允许网路销售所有经过安全性确认的非处方药物。(日经新闻)

**能源**