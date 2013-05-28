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亚洲 | 2013年 5月 28日 星期二 15:39 BJT

背景资料：日本首相安倍晋三增长策略可能包括的措施

**女性**

- 计划到2017年时，无需等待就能享受日间照顾中心的服务，好让女性更能全心投入职场并抚育幼儿。

**健保**

- 创建一个类似美国国立卫生研究院(NIH)的系统，研发先进医学科技。

- 提案立法修正日本药事法以缩短检验期。

- 大幅松绑监管规定，允许第三方民间机构的认证，以加速医学技术检验过程，但心律调整器(心脏起搏器)之类风险性较高的技术不再此列。

- 允许网路销售所有经过安全性确认的非处方药物。(日经新闻)

**能源**

- 在2020年左右完成电力系统改革，重新启用经核能监管机构原子力规制委员会确认安全无虞的核反应炉。(日经新闻)(完) (编译 李春喜/王翔琼/杜明霞/李婷仪; 审校 王丽鑫/侯向明/许娜/于春红)

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