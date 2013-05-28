背景资料：日本首相安倍晋三增长策略可能包括的措施

台湾汇市：台币早盘区间微贬，因国际美元走势偏强及外资/进口商买汇
路透台北3月30日 - 台币兑美元周四盘初微贬，汇银人士指出，因国际美元延续上日偏强态势，美元指数回升至100上方，加以外资及进口商偏向买汇，带动台币区间偏弱整理。
**女性**
- 计划到2017年时，无需等待就能享受日间照顾中心的服务，好让女性更能全心投入职场并抚育幼儿。
**健保**
- 创建一个类似美国国立卫生研究院(NIH)的系统，研发先进医学科技。
- 提案立法修正日本药事法以缩短检验期。
- 大幅松绑监管规定，允许第三方民间机构的认证，以加速医学技术检验过程，但心律调整器(心脏起搏器)之类风险性较高的技术不再此列。
- 允许网路销售所有经过安全性确认的非处方药物。(日经新闻)
**能源**
- 在2020年左右完成电力系统改革，重新启用经核能监管机构原子力规制委员会确认安全无虞的核反应炉。(日经新闻)(完) (编译 李春喜/王翔琼/杜明霞/李婷仪; 审校 王丽鑫/侯向明/许娜/于春红)
路透台北3月30日 - 台币兑美元周四盘初微贬，汇银人士指出，因国际美元延续上日偏强态势，美元指数回升至100上方，加以外资及进口商偏向买汇，带动台币区间偏弱整理。
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路透北京3月30日 - 环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)周四称，2月人民币全球支付额环比增加4.10%，在国际支付中的使用占比为1.84%，继续位居第六；同期全球所有货币的支付额环比下降5.21%。