澳洲股市：小幅收高，高收益股买气回升

路透悉尼5月28日 - 澳洲股市周二收高0.2%，终止五日连跌走势，在上周震荡走势后，投资人重返市场低接银行股等高收益股。

由于美国和英国市场周一因公共假期休市，投资人尚未寻获进一步的指引。日本股市动荡再加上美国刺激措施的不确定性，使得澳洲股市在上周受重创。