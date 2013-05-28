版本:
中国
亚洲 | 2013年 5月 28日 星期二 14:29 BJT

澳洲股市：小幅收高，高收益股买气回升

路透悉尼5月28日 - 澳洲股市周二收高0.2%，终止五日连跌走势，在上周震荡走势后，投资人重返市场低接银行股等高收益股。

由于美国和英国市场周一因公共假期休市，投资人尚未寻获进一步的指引。日本股市动荡再加上美国刺激措施的不确定性，使得澳洲股市在上周受重创。

在近期卖压后，本地投资人持续青睐高收益股，提振大型银行股和澳洲电讯(Telstra Corp Ltd) 。

据最新数据，澳洲指标S&P/ASX 200指数 升10.8点，收报4,970.7点。该股指周一下跌0.5%。(完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐