澳洲股市：小幅收高，高收益股买气回升

台湾汇市：台币早盘区间微贬，因国际美元走势偏强及外资/进口商买汇
路透台北3月30日 - 台币兑美元周四盘初微贬，汇银人士指出，因国际美元延续上日偏强态势，美元指数回升至100上方，加以外资及进口商偏向买汇，带动台币区间偏弱整理。
路透悉尼5月28日 - 澳洲股市周二收高0.2%，终止五日连跌走势，在上周震荡走势后，投资人重返市场低接银行股等高收益股。
由于美国和英国市场周一因公共假期休市，投资人尚未寻获进一步的指引。日本股市动荡再加上美国刺激措施的不确定性，使得澳洲股市在上周受重创。
在近期卖压后，本地投资人持续青睐高收益股，提振大型银行股和澳洲电讯(Telstra Corp Ltd) 。
据最新数据，澳洲指标S&P/ASX 200指数 升10.8点，收报4,970.7点。该股指周一下跌0.5%。(完)
路透台北3月30日 - 台币兑美元周四盘初微贬，汇银人士指出，因国际美元延续上日偏强态势，美元指数回升至100上方，加以外资及进口商偏向买汇，带动台币区间偏弱整理。
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路透北京3月30日 - 环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)周四称，2月人民币全球支付额环比增加4.10%，在国际支付中的使用占比为1.84%，继续位居第六；同期全球所有货币的支付额环比下降5.21%。