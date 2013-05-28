版本:
中国
亚洲 | 2013年 5月 28日 星期二 14:58 BJT

日本债市：日债延续跌势，此前20年期公债标售较惨淡

当日涨跌    上日
                                     最新报价   (基点)    收市价
                                                             
 两年期公债                            0.130%      +0.5    0.125%
 五年期公债                            0.400%      +5.0    0.350%
 10年期公债                            0.905%      +7.0    0.835%
 20年期公债                            1.700%      +3.5    1.665%
 30年期公债                            1.835%      +2.0    1.815%
 10年期公债期   <0#JGB:>               141.84     -0.59    142.43
 货                                                      
                                                                 
 注1：公债期货涨跌为点数。                               
 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交                               
 。                                                      
 (完)
      
        
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  [D/DIARY
CN]
    美债每日展望          欧元区公债市场        [GVD/EUR
CN]
    美国现货公债          英国公债市场              [GB/
CN]
    伦敦美债              东京美债                 [US/T
CN]
    日本公债市场           中国债市                  [CN/
CN]
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN-C
MN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     <0#EUBM
K=>

 (编译 戴素萍 审校 于春红)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐