重发-中国股市：沪综指收升1.2%至逾两个月新高，受金融地产等蓝筹股整体上扬提振

(重发以跟上红条)

路透北京5月28日 - 中国股市沪综指周二收升1.2%至逾两个月新高，金融和地产等蓝筹股整体走强。分析师称，城镇化提速预期及资金回流主板支撑低估值蓝筹品种上扬。不过由于近期累计升幅较大，预计股指维持震荡上扬走势可能性较大。

沪综指 收报2,321.318点，涨28.241点或1.23%，此前收盘高位是3月25日的2,326.715；上海A股今日成交额为1,201亿元人民币，上日为997亿元。

“市场风格有明显转变，前段沉寂的金融、地产、券商走势不错，主要是对城镇化提速有较好预期，创业板下跌，在跷跷板效应下，资金向主板市场回流。”银河证券分析师孟京指出。

同时，新股恢复发行虽然还没有明确时间表，但也一天天临近，因而资金更加偏向低估值的蓝筹品种。

孟京并预计，由于主板上涨速度放缓，大盘维持震荡格局可能性比较大。建议配置应逐步降低高估值品种如创业板，逐步增加估值较低，安全边际大的蓝筹股。

上证180金融指数 收扬2.65%，招商银行 收报13.76元，涨2.76%。

中国国务院总理李克强此前在瑞士《新苏黎世报》发表署名文章，称中国正在积极稳妥地推进城镇化，数亿农民转化为城镇人口会释放更大的市场需求。他并在会见德国总理默克尔时表示，当前中国正在致力于转方式、调结构、促增长，全面的工业化、信息化和新型城镇化、农业现代化打造中国经济的升级版。