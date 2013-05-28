《中国新债预测》五年国债利率预测均值3.09%，经济疲弱中长债料受青睐

* 招标品种: 财政部五年期固息国债

* 招标金额: 300亿元人民币

* 招标时间: 周三(29日)9:30-10:30

* 受访人数: 11位（银行、券商）

* 预测区间: 3.05%-3.13%

* 预测均值: 3.09%（按各家机构预测值平均）

路透北京5月28日 - 中国财政部周三将招标发行300亿元五年期固息国债。路透调查显示，当前国内经济表现欠佳仍一定程度利多中长端利率品种，且本期新债缴款错过月末资金敏感时点，综合考量明日招标有望获得部分配置盘青睐，支撑整体需求尚可，中标利率预测均值落在3.09%。

受访者并提到，今日国开行“福娃债”增发场面热络，部分受益于资金面逐渐转好，激励了机构在一级市场参与热情。但如果明日流动性情况再次趋于转紧，场内情绪可能多少将受此干扰。

“现在基本面情况对债市有支撑，资金面的话因为是下月3号缴款，渡过了敏感期，五年这种主要期限国债今年才第二次发，应该会吸引一些配置盘，我比较乐观预期认购倍数能在1.5倍以上。”北京一券商分析师表示。

国海证券报告指出，明日新债期限较好，收益适中，建议资金充裕的配置机构积极参与投标。但该机构并提到，由于国债收益率下降空间有限，套利空间亦较小，不建议交易型机构参与。

银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，五年期品种最新收益率为3.1169%，这一水平位于今年相对低点。二级市场上，剩余期限约4.6246年的固息国债130001券最新成交报价对应收益率 在3.0950%。

中信证券最新发布的利率市场周报认为，鉴于经济增长没有出现反弹的迹象，近期债市风险仍在资金面。考虑到5月份即将过去，财政存款上缴时点过后，资金面所受冲击也将随之减弱。但美联储可能降低购债规模预期可能导致资金回撤，降低中国资本流入规模，从而减少了外生性流动性。

中国国家开发银行 周二第三次增发今年18-22期固息金融债(市场俗称“福娃债”)，除三年品种中标收益率符合预期外，其他期限均低于预期。资金逐渐脱离此前紧势，加之此次新债缴款日避过了月末关口，刺激机构需求，致今日招标呈现火热场面。

明日新债为财政部今年第13期记账式附息国债，按年付息，采用混合式招标方式，标的为利率。300亿元全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。