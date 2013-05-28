《美国金融焦点》美联储变数牵动神经，投资人今年夏季恐难安心度假

台湾汇市：台币早盘区间微贬，因国际美元走势偏强及外资/进口商买汇
路透台北3月30日 - 台币兑美元周四盘初微贬，汇银人士指出，因国际美元延续上日偏强态势，美元指数回升至100上方，加以外资及进口商偏向买汇，带动台币区间偏弱整理。
**美联储下任主席?**
贝南克从未正式跟美联储告别，但他显然正仔细考量着离开这个位置。他的第二任期将在1月结束，且尚未有任何有关他未来动向的正式宣布。
“我认为，我并不是世界上唯一一个可以处理退出(量化宽松)的人，”他今年稍早说过。
**杰克森霍尔：有无贝南克的差别**
贝南克因未具体说明的行程安排冲突，无法出席杰克森霍尔会议。这或为他可能的接班者留下伏笔。
虽然美联储副主席叶伦是最被看好的接班人，不过贝南克和其他同僚迄今为止并未表态。
美联储主席不出席，可能意味今年杰克森霍尔会议将了无新意；如此一来，也许今年夏天你就可在海滩消磨、或是在读完那本无聊小说中度过。
但也许未必。
贝南克缺席，或许正好将其当然接班者推至聚光灯下，成为焦点所在。
如果真的是叶伦，“或许那将是她获得全国更多认可的平台，”Stith说。
**举债上限的辩论--没错，又来了**
投资人和交易员也许还不必担心华府的举债上限危机。或许美国政府至少到劳工节前都不会逾越国会授权的举债上限。
换句话说，夏季还撑得下去。(完) (编译 蔡美珍/隋芬/张若琪 审校 李春喜/沈以文)
路透台北3月30日 - 台币兑美元周四盘初微贬，汇银人士指出，因国际美元延续上日偏强态势，美元指数回升至100上方，加以外资及进口商偏向买汇，带动台币区间偏弱整理。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透北京3月30日 - 环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)周四称，2月人民币全球支付额环比增加4.10%，在国际支付中的使用占比为1.84%，继续位居第六；同期全球所有货币的支付额环比下降5.21%。