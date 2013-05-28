《美国金融焦点》美联储变数牵动神经，投资人今年夏季恐难安心度假

**美联储下任主席?**

贝南克从未正式跟美联储告别，但他显然正仔细考量着离开这个位置。他的第二任期将在1月结束，且尚未有任何有关他未来动向的正式宣布。

“我认为，我并不是世界上唯一一个可以处理退出(量化宽松)的人，”他今年稍早说过。

**杰克森霍尔：有无贝南克的差别**

贝南克因未具体说明的行程安排冲突，无法出席杰克森霍尔会议。这或为他可能的接班者留下伏笔。

虽然美联储副主席叶伦是最被看好的接班人，不过贝南克和其他同僚迄今为止并未表态。

美联储主席不出席，可能意味今年杰克森霍尔会议将了无新意；如此一来，也许今年夏天你就可在海滩消磨、或是在读完那本无聊小说中度过。

但也许未必。

贝南克缺席，或许正好将其当然接班者推至聚光灯下，成为焦点所在。

如果真的是叶伦，“或许那将是她获得全国更多认可的平台，”Stith说。

**举债上限的辩论--没错，又来了**

投资人和交易员也许还不必担心华府的举债上限危机。或许美国政府至少到劳工节前都不会逾越国会授权的举债上限。