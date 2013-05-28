台湾债市：五年公债殖利率收高，关注美债殖利率是否弹破前波高点

* 亚洲盘美债殖利率弹升，市场观望今晚美债走势

* 美债10年券殖利率若弹破2.08%，料带动台债殖利率扬升

* 台湾提振经济方案药效不强，拉动经济幅度有限

路透台北5月28日 - 台湾五年期公债102/2 殖利率周二收高，带量越过0.96%附近的颈线支撑。因在亚洲盘交易的美国指标10年期公债 殖利率弹升，市场担忧今晚是否会向3月初的2.08%高点测试。

不过台湾在下修今年GDP预估值后，昨日又公布景气灯号连八个月黄蓝灯，创下史上最长纪录的利多消息，搭配市场充沛的资金，也多少抑制了殖利率反弹幅度。在多空力道相互拉扯下，交易商认为，除非美国指标10年期公债殖利率弹破2.08-2.10%，否则在下月初10年增额券102/6R开始发行前交易之前，殖利率大弹不易。预估明日102/2主要交投区间暂看在0.955-0.980%。

“美国10年债怎么走影响很大，不知(殖利率)是在2%盘整后再下去，还是要向上到2.1%。”一位大型票券商交易员说。

另一大型民营银行交易员则称，若美债殖利率失守2.08-2.10%，台湾五年券殖利率肯定会弹升至1.0%以上。

台湾经建会昨日公布4月景气概况，其中景气对策信号综合判断分数由上月18分减为17分，灯号维持黄蓝灯。领先指标恢复上升走势，同时指标则持续下跌，显示影响国内景气复苏之不确定因素仍多。

美国公债周二在亚洲市场下跌，因股市走强，本周稍后将有990亿美元的新债标售。10年期美国公债收益(殖利率) 周二涨至2.05%，上周五在美国交易时段突破2%水准。由于阵亡将士纪念日到来，债市上周五提早收市，本周一休市。

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 102/2 +1.10 0.9660 0.9540-0.9660 231.5

10 102/6 +0.60 1.2890 1.2875-1.2950 4.0

今日行政院正式宣布推出经济提振方案，不过交易员对此消息反应冷淡。认为相关措施对拉动经济增长的幅度有限，且对债市影响最大的货币政策，短期难见有调整的机会。

“很冷感，政府引导寿险资金进入公共建设勉强算有影响，不过今年寿险对债券的需求本就减少了。”一票券商交易员说。

台湾行政院周二提出四大方向的提振景气措施，内容包括扩大消费支出、提振投资、激励创新创业以及修正证所税四大方案。行政院长江宜桦表示，这些提振方案对今年经济成长具有正面效益，尤其是下半年内、外部景气预估好转，今年仍然希望全年GDP(国内生产总值)能够保持3%以上的成长率。

本周主要数据与国际事件包括周二德法两国财长和劳工部长就经济成长与就业在一会议上讲话、周四美国公布上周初请失业金人数、4月成屋销售及第一季实质国内生产总值(GDP)修正值，周五美国克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托在美国联邦储备理事会(美联储/FED)主办的金融稳定分析会议上发表讲话。

年期 期别 收盘价

30 102/5 没有成交

20 102/3 没有成交

15 102/1 没有成交

10 102/6 1.2890

5 102/2 0.9660