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市场报道 | 2013年 5月 28日 星期二 15:14 BJT

《汇市简讯》英镑/美元逼近今日到期选择权执行价1.5100

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* 英镑/美元在亚洲时段触及1.5065美元支撑位(周五低点)。今日日高在1.5116

* 最接近市价的到期选择权为今日纽约时段到期的执行价1.5100选择权。

* 英镑/美元空头部位达到纪录高位，这会对下行造成困难吗？

* 英国央行总裁金恩下周出席任内最后一次货币政策委员会会议，预料政策再次维持不变

* 英国星期日泰晤士报经济主编David Smith称，不要认定下任央行总裁卡尼将会扩大印钞(完) (编译 蔡美珍; 审校 于春红)

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