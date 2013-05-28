《汇市简讯》英镑/美元逼近今日到期选择权执行价1.5100

台湾汇市：台币早盘区间微贬，因国际美元走势偏强及外资/进口商买汇
路透台北3月30日 - 台币兑美元周四盘初微贬，汇银人士指出，因国际美元延续上日偏强态势，美元指数回升至100上方，加以外资及进口商偏向买汇，带动台币区间偏弱整理。
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* 英镑/美元在亚洲时段触及1.5065美元支撑位(周五低点)。今日日高在1.5116
* 最接近市价的到期选择权为今日纽约时段到期的执行价1.5100选择权。
* 英镑/美元空头部位达到纪录高位，这会对下行造成困难吗？
* 英国央行总裁金恩下周出席任内最后一次货币政策委员会会议，预料政策再次维持不变
* 英国星期日泰晤士报经济主编David Smith称，不要认定下任央行总裁卡尼将会扩大印钞(完) (编译 蔡美珍; 审校 于春红)
路透台北3月30日 - 台币兑美元周四盘初微贬，汇银人士指出，因国际美元延续上日偏强态势，美元指数回升至100上方，加以外资及进口商偏向买汇，带动台币区间偏弱整理。
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路透北京3月30日 - 环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)周四称，2月人民币全球支付额环比增加4.10%，在国际支付中的使用占比为1.84%，继续位居第六；同期全球所有货币的支付额环比下降5.21%。