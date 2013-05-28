欧洲热股：西班牙国营银行Bankia股价重挫20%，此前获欧洲资金挹注

欧洲股市：收低，基本金属矿业股和银行股领跌
路透米兰3月27日 - 欧洲股市周一下滑，受矿业股和银行股跌势拖累，此前美国总统特朗普因支持票不足撤回医改议案，立法首战以失败告终，令投资人担心他兑现财政刺激政策承诺的能力。
路透马德里5月28日 - 西班牙国营银行Bankia 周二股价开盘重挫20%至0.48欧元，尽管该行在欧洲金援下完成155亿欧元资本重整。
有超过110亿股新股在0700GMT时开始交易，分析师相信股价还会再跌，因业务情况严峻且重整计划充满挑战，股价恐怕无法在短期内回升。(完) (编译 李婷仪 审校 沈以文)
路透米兰3月27日 - 欧洲股市周一下滑，受矿业股和银行股跌势拖累，此前美国总统特朗普因支持票不足撤回医改议案，立法首战以失败告终，令投资人担心他兑现财政刺激政策承诺的能力。
“最终未获通过可能令投资人失望，”LCG分析师Ipek Ozkardeskaya表示，“但值得注意的是，市场主要关注的仍是财政计划，以及无论医保议案投票结果是否令人失望，特朗普政府都可以继续推进其扩张性财政计划。”
路透伦敦/米兰3月23日 - 欧洲股市周四攀升，旅游和零售股领涨，因投资者对美国总统特朗普刺激政策的乐观情绪升温，美国众议院即将对特朗普总统的医保议案进行投票。