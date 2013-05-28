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阿姆斯特丹市场报道 | 2013年 5月 28日 星期二 15:25 BJT

欧洲热股：西班牙国营银行Bankia股价重挫20%，此前获欧洲资金挹注

路透马德里5月28日 - 西班牙国营银行Bankia 周二股价开盘重挫20%至0.48欧元，尽管该行在欧洲金援下完成155亿欧元资本重整。

有超过110亿股新股在0700GMT时开始交易，分析师相信股价还会再跌，因业务情况严峻且重整计划充满挑战，股价恐怕无法在短期内回升。(完) (编译 李婷仪 审校 沈以文)

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