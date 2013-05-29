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亚洲 | 2013年 5月 29日 星期三 08:48 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--5月29日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) 
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  一、新债发行：
  
  中国财政部300亿元人民币五年期固息国债9:30-10:30招标，利率预测均值3.09%
  福建投资开发集团13亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA+)，兴业银行和中国银行主承
  重庆江北嘴中央商务区投资集团10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，兴业银行主承
  日照港集团12亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，浙商银行主承
  浙江国际贸易集团18亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，工商银行和招商银行主承
  中国铁建  25亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，中信银行和交通银行主承
  沈阳化工 1亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，招商银行和民生银行主承
  丽珠集团 4亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA)，交通银行主承
  创业环保  7亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，民生银行主承 
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  二、新债上市： 

  财政部300亿元10年期固息国债130011，票面利率3.38%
  中国人民银行70亿元三个月期央票1301006，参考收益率2.9089%
  江苏华靖资产经营12亿元七年期固息债1380199，票面利率6.00%
  桐乡建投13亿元七年期固息债1380200，票面利率6.10%
  中国电力投资集团58亿元六个月期超短期融资券011310003，票面利率3.88%
  武汉港务集团3.5亿元一年期短融041364023，票面利率4.40%
  陕西延长石油30亿元一年期短融041355021，票面利率4.00%
  北京基础设施投资公司10亿元一年期短融041353040，票面利率4.07%
  安信证券10亿元三个月期短融071306004，票面利率3.80%
  重庆钢铁集团矿业有限公司4亿元一年期短融041353042，票面利率5.50%
  江西投资集团9亿元10年期投资人选择权(5+5)中票1382284，票面利率5.10%
  山东潍坊中小企业3.05亿元三年期集合票据051302016，票面利率5.70%
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  三、缴款： 
  
  财政部260亿元两年期固息国债130012，票面利率2.98%
  临汾投资集团15亿元七年期固息债1380206，票面利率6.2%
  央行70亿元三个月期央票1301006，发行价99.28元
  东方航空集团20亿元六个月期超短期融资券
  华电集团40亿元九个月期超短期融资券    
  中信建投证券16亿元三个月期短期融资券
  山西煤炭进出口集团15亿元一年期短融
  锦江国际集团5亿元一年期短融
  内蒙古太西煤集团5亿元一年期短融
  河北港口集团10亿元五年期中票
  山西国新能源发展集团2.5亿元五年期中票  
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  四、还本付息：
   
  安信证券15亿元三个月期短融071306002到期兑付，票面利率3.7%
  中国建材 30亿元六个月期超短融011237003到期兑付，票面利率4.30%
  宁波市杭州湾大桥发展有限公司3亿元一年期短融041252018到期兑付，票面利率4.66%
  鄂武商 3亿元一年期短融041258027到期兑付，票面利率4.66%
  国开行200亿元15年期固息金融债050223付息，票面利率3.60%
  国开行300亿元10年期浮息金融债(一年定存基准)070208付息，基本利差0.60%  
  北辰实业 15亿元10年期固息债068026付息，票面利率4.10%
  国家电网10亿元10年期固息债068027付息，票面利率4.05%
  国家电网50亿元15年期固息债068028付息，票面利率4.10%
  北京首都开发控股16亿元七年期固息债1280161付息，票面利率5.95%
  铁岭公共资产投资公司12亿元六年期固息债1280162付息，票面利率7.34%
  包头钢铁(集团)30亿元五年期中票1282178付息，票面利率5.22%
  河南3.6亿元中小企业集合票据1283012付息，票面利率8.10%  
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件： 
  
   -- 国际评级机构惠誉和穆迪近期相继警示中国地方债务风险。在中国本土评级机构--中诚信看来，地方债规
模估计在13-15万亿元人民币，整体系统性风险是可控的。 
    
   --证监会副主席姜洋表示，今年将力争推出国债期货，积极推动动力煤、铁矿石等大宗商品期货品种上市，做
好沥青、铁合金、人造板以及其他钢材、稻谷、塑料等已立项期货品种上市准备工作，并继续推进原油期货市场
建设相关工作。 
 
 
  6/1公布5月官方制造业PMI                                 (4月为50.6)
  6/3发布官方非制造业PMI及汇丰制造业PMI终值
  6/5发布5月汇丰服务业PMI
  6/8海关发布5月进出口贸易数据                            (4月贸易顺差为181.6亿美元)
  6/9国家统计局公布5月工业品生产者出厂价格指数(PPI)       (4月为-2.6%)
                      居民消费价格指数(CPI)               (4月为2.4%)
                      固定资产投资(不含农户)              (1-4月为20.6%)
                      社会消费品零售总额                  (4月为12.8%)
                      工业增加值                          (4月为9.3%)
                      房地产投资和销售情况月度报告          
  6/18统计局发布5月70个大中城市住宅销售价格月度报告
  6/20公布6月汇丰制造业PMI初值                            (5月为49.6)
  6/27统计局公布1-5月规模以上工业企业利润                 (1-4月为11.4%)
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   注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完)  
                                                                                               
 
 (整理 丁淑琴； 审校 李宏薇/边竞)

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