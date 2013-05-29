《中国债券市场每日交易备忘》--5月29日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国财政部300亿元人民币五年期固息国债9:30-10:30招标，利率预测均值3.09% 福建投资开发集团13亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA+)，兴业银行和中国银行主承 重庆江北嘴中央商务区投资集团10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，兴业银行主承 日照港集团12亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，浙商银行主承 浙江国际贸易集团18亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，工商银行和招商银行主承 中国铁建 25亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，中信银行和交通银行主承 沈阳化工 1亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，招商银行和民生银行主承 丽珠集团 4亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA)，交通银行主承 创业环保 7亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，民生银行主承 ============================================================================ 二、新债上市： 财政部300亿元10年期固息国债130011，票面利率3.38% 中国人民银行70亿元三个月期央票1301006，参考收益率2.9089% 江苏华靖资产经营12亿元七年期固息债1380199，票面利率6.00% 桐乡建投13亿元七年期固息债1380200，票面利率6.10% 中国电力投资集团58亿元六个月期超短期融资券011310003，票面利率3.88% 武汉港务集团3.5亿元一年期短融041364023，票面利率4.40% 陕西延长石油30亿元一年期短融041355021，票面利率4.00% 北京基础设施投资公司10亿元一年期短融041353040，票面利率4.07% 安信证券10亿元三个月期短融071306004，票面利率3.80% 重庆钢铁集团矿业有限公司4亿元一年期短融041353042，票面利率5.50% 江西投资集团9亿元10年期投资人选择权(5+5)中票1382284，票面利率5.10% 山东潍坊中小企业3.05亿元三年期集合票据051302016，票面利率5.70% ============================================================================ 三、缴款： 财政部260亿元两年期固息国债130012，票面利率2.98% 临汾投资集团15亿元七年期固息债1380206，票面利率6.2% 央行70亿元三个月期央票1301006，发行价99.28元 东方航空集团20亿元六个月期超短期融资券 华电集团40亿元九个月期超短期融资券 中信建投证券16亿元三个月期短期融资券 山西煤炭进出口集团15亿元一年期短融 锦江国际集团5亿元一年期短融 内蒙古太西煤集团5亿元一年期短融 河北港口集团10亿元五年期中票 山西国新能源发展集团2.5亿元五年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 安信证券15亿元三个月期短融071306002到期兑付，票面利率3.7% 中国建材 30亿元六个月期超短融011237003到期兑付，票面利率4.30% 宁波市杭州湾大桥发展有限公司3亿元一年期短融041252018到期兑付，票面利率4.66% 鄂武商 3亿元一年期短融041258027到期兑付，票面利率4.66% 国开行200亿元15年期固息金融债050223付息，票面利率3.60% 国开行300亿元10年期浮息金融债(一年定存基准)070208付息，基本利差0.60% 北辰实业 15亿元10年期固息债068026付息，票面利率4.10% 国家电网10亿元10年期固息债068027付息，票面利率4.05% 国家电网50亿元15年期固息债068028付息，票面利率4.10% 北京首都开发控股16亿元七年期固息债1280161付息，票面利率5.95% 铁岭公共资产投资公司12亿元六年期固息债1280162付息，票面利率7.34% 包头钢铁(集团)30亿元五年期中票1282178付息，票面利率5.22% 河南3.6亿元中小企业集合票据1283012付息，票面利率8.10% ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： -- 国际评级机构惠誉和穆迪近期相继警示中国地方债务风险。在中国本土评级机构--中诚信看来，地方债规 模估计在13-15万亿元人民币，整体系统性风险是可控的。 --证监会副主席姜洋表示，今年将力争推出国债期货，积极推动动力煤、铁矿石等大宗商品期货品种上市，做 好沥青、铁合金、人造板以及其他钢材、稻谷、塑料等已立项期货品种上市准备工作，并继续推进原油期货市场 建设相关工作。 6/1公布5月官方制造业PMI (4月为50.6) 6/3发布官方非制造业PMI及汇丰制造业PMI终值 6/5发布5月汇丰服务业PMI 6/8海关发布5月进出口贸易数据 (4月贸易顺差为181.6亿美元) 6/9国家统计局公布5月工业品生产者出厂价格指数(PPI) (4月为-2.6%) 居民消费价格指数(CPI) (4月为2.4%) 固定资产投资(不含农户) (1-4月为20.6%) 社会消费品零售总额 (4月为12.8%) 工业增加值 (4月为9.3%) 房地产投资和销售情况月度报告 6/18统计局发布5月70个大中城市住宅销售价格月度报告 6/20公布6月汇丰制造业PMI初值 (5月为49.6) 6/27统计局公布1-5月规模以上工业企业利润 (1-4月为11.4%) ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) (整理 丁淑琴； 审校 李宏薇/边竞)