韩国汇市：韩元下跌因美元全线走强，公债亦下滑

台湾汇市：台币早盘区间微贬，因国际美元走势偏强及外资/进口商买汇
路透台北3月30日 - 台币兑美元周四盘初微贬，汇银人士指出，因国际美元延续上日偏强态势，美元指数回升至100上方，加以外资及进口商偏向买汇，带动台币区间偏弱整理。
美元兑日圆周二反弹，守在重要技术支撑位上方，因市场预期日本央行将持续宽松措施，而美国在经济转佳的迹象下，联储将开始撤回货币刺激措施。
交易员指出，美元全面走强，令韩元承压，境外投资人押注美元兑韩元将进一步升值。
“在韩国国内，炼油商及股市相关流动的美元需求，亦压过出口商的美元卖盘，”韩国本地一银行交易员称。
韩国公债下跌，因遭遇外资卖盘，且市场臆测韩国央行下个月会议将维持利率于2.50%不变。三年期公债6月期约 收跌0.10点，至106.64。
五年期 及三年期 公债收益率(殖利率)皆收高3个基点。
今日收盘价 上日收市价
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韩元/美元 1,126.9 1,122.4
日圆/韩元 11.0383/462 11.1009/081
韩国公债期货 * 106.64 106.74
五年期公债收益率 2.73% 2.70%
三年期公债收益率 2.64% 2.61%
韩国综合股价指数 1,986.22 1,979.97
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*为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)
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路透台北3月30日 - 台币兑美元周四盘初微贬，汇银人士指出，因国际美元延续上日偏强态势，美元指数回升至100上方，加以外资及进口商偏向买汇，带动台币区间偏弱整理。
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