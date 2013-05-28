韩国汇市：韩元下跌因美元全线走强，公债亦下滑

美元兑日圆周二反弹，守在重要技术支撑位上方，因市场预期日本央行将持续宽松措施，而美国在经济转佳的迹象下，联储将开始撤回货币刺激措施。

交易员指出，美元全面走强，令韩元承压，境外投资人押注美元兑韩元将进一步升值。

“在韩国国内，炼油商及股市相关流动的美元需求，亦压过出口商的美元卖盘，”韩国本地一银行交易员称。

韩国公债下跌，因遭遇外资卖盘，且市场臆测韩国央行下个月会议将维持利率于2.50%不变。三年期公债6月期约 收跌0.10点，至106.64。

五年期 及三年期 公债收益率(殖利率)皆收高3个基点。

今日收盘价 上日收市价

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韩元/美元 1,126.9 1,122.4

日圆/韩元 11.0383/462 11.1009/081

韩国公债期货 * 106.64 106.74

五年期公债收益率 2.73% 2.70%

三年期公债收益率 2.64% 2.61%

韩国综合股价指数 1,986.22 1,979.97

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*为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)

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