《汇市解析》技术面及价位预测

台湾汇市：台币早盘区间微贬，因国际美元走势偏强及外资/进口商买汇
路透台北3月30日 - 台币兑美元周四盘初微贬，汇银人士指出，因国际美元延续上日偏强态势，美元指数回升至100上方，加以外资及进口商偏向买汇，带动台币区间偏弱整理。
纽约 当日 今年来 2012年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2912 1.2929 -0.13 -2.14 1.3194 美元/日圆 102.14 100.93 +1.20 +17.75 86.74 欧元/日圆 131.90 130.47 +1.10 +15.24 114.46 美元/瑞郎 0.9684 0.9630 +0.56 +5.78 0.9155 英镑/美元 1.5105 1.5101 +0.03 -7.05 1.6251 美元/加元 1.0355 1.0337 +0.17 +4.37 0.9921 澳元/美元 0.9665 0.9631 +0.35 -7.00 1.0393 新西兰元/美 0.8109 0.8083 +0.32 -2.10 0.8283 元 澳元/日圆 98.730 97.210 +1.56 +9.54 90.130 新西兰元/日 82.830 81.580 +1.53 -41.18 140.820 圆 英镑/日圆 154.33 152.41 +1.26 +9.59 140.82 澳元/新西兰 1.1917 1.1908 +0.08 -4.97 1.2540 元 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦 以此为基准计算. (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 洪曦; 审校 于春红)
路透台北3月30日 - 台币兑美元周四盘初微贬，汇银人士指出，因国际美元延续上日偏强态势，美元指数回升至100上方，加以外资及进口商偏向买汇，带动台币区间偏弱整理。
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