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亚洲 | 2013年 5月 28日 星期二 16:15 BJT

《汇市解析》技术面及价位预测

纽约      当日     今年来    2012年
                             最新报价  上收市价   涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                         
 欧元/美元                     1.2912    1.2929     -0.13     -2.14    1.3194
 美元/日圆                     102.14    100.93     +1.20    +17.75     86.74
 欧元/日圆                     131.90    130.47     +1.10    +15.24    114.46
 美元/瑞郎                     0.9684    0.9630     +0.56     +5.78    0.9155
 英镑/美元                     1.5105    1.5101     +0.03     -7.05    1.6251
 美元/加元                     1.0355    1.0337     +0.17     +4.37    0.9921
 澳元/美元                     0.9665    0.9631     +0.35     -7.00    1.0393
 新西兰元/美                   0.8109    0.8083     +0.32     -2.10    0.8283
 元                                                                  
 澳元/日圆                     98.730    97.210     +1.56     +9.54    90.130
 新西兰元/日                   82.830    81.580     +1.53    -41.18   140.820
 圆                                                                  
 英镑/日圆                     154.33    152.41     +1.26     +9.59    140.82
 澳元/新西兰                   1.1917    1.1908     +0.08     -4.97    1.2540
 元                                                                  
                                                                             
 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦
 以此为基准计算.
 (完)
      
      
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 (编译 洪曦; 审校 于春红)

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