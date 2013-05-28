中国期市：白糖期货弱势反弹，下游需求或短期支撑糖价

路透北京5月28日 - 郑州商品交易所白糖期货周二底部弱势反弹，分 析师称，主因上周30万吨的临时性政府收储结束缓解国内食糖的阶段性过 剩压力，且随着6月份销售期来临，食糖下游需求或启动料对糖价形成一 定支撑。 白糖期货主力1309合约 周二收报5,137元人民币/吨，上涨1.1 %。该合约周一触及阶段性低点的每吨5,060元，这一价格接近2012年9月 底的水平。 上海中期农产品分析师经琢成指出，尽管食糖总体供大于求的格局没 有实质性变化，但外盘原糖期货价格上周亦有所反弹，且没有其他不利因 素出现，期糖价格跌至5,000一线附近时，买盘的出现会使得糖价自低位 出现一波弱势反弹行情。 “对于1309合约价格的反弹第一目标位5,350一线，第二目标位5,450 一线。”经琢成指出。 分析师并强调,今天白糖主力合约价格的反弹不能定性为是趋势的反 转，目前暂定位弱势反弹行情。 不过，这一波反弹行情暂时有望得到延续，因为原糖ICE在16.5美分/ 磅附近获得了低位买盘的介入，说明这个位置暂时性存在较强的支撑，意 味着国内期糖的价格跌破5,000一线可能性很低。 中国期市主要品种收盘信息 ： 交易所 品种 合约 最新 涨跌幅% 持仓量(手) 上期所 沪铜(cu) 1309 52,650 0.40 284,936 黄金(au) 1312 278.44 -0.09 105,162 螺纹钢 (rb 1310 3,491 -0.68 2,004,210 ) 橡胶 (ru) 1309 19,155 -0.34 189,278 大商所 豆粕 (m) 1309 3,328 0.36 1,484,298 豆油 (y) 1309 7,498 -0.05 658,432 焦炭 (j) 1309 1,515 -0.72 261,878 郑商所 白糖 (sr) 1309 5,137 1.10 597,730 棉花 (cf) 1309 20,190 0.20 70,306 中金所 沪深300(if 1306 2,633.2 2.10 100,064 ) 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300 指数期货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨.(完) (发稿 李文科; 审校 曾祥进)