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亚洲 | 2013年 5月 28日 星期二 15:41 BJT

中国期市：白糖期货弱势反弹，下游需求或短期支撑糖价

路透北京5月28日 - 郑州商品交易所白糖期货周二底部弱势反弹，分
析师称，主因上周30万吨的临时性政府收储结束缓解国内食糖的阶段性过
剩压力，且随着6月份销售期来临，食糖下游需求或启动料对糖价形成一
定支撑。
    
    白糖期货主力1309合约 周二收报5,137元人民币/吨，上涨1.1
%。该合约周一触及阶段性低点的每吨5,060元，这一价格接近2012年9月
底的水平。
    
    上海中期农产品分析师经琢成指出，尽管食糖总体供大于求的格局没
有实质性变化，但外盘原糖期货价格上周亦有所反弹，且没有其他不利因
素出现，期糖价格跌至5,000一线附近时，买盘的出现会使得糖价自低位
出现一波弱势反弹行情。
    
    “对于1309合约价格的反弹第一目标位5,350一线，第二目标位5,450
一线。”经琢成指出。
    
    分析师并强调,今天白糖主力合约价格的反弹不能定性为是趋势的反
转，目前暂定位弱势反弹行情。
    
    不过，这一波反弹行情暂时有望得到延续，因为原糖ICE在16.5美分/
磅附近获得了低位买盘的介入，说明这个位置暂时性存在较强的支撑，意
味着国内期糖的价格跌破5,000一线可能性很低。
       
 中国期市主要品种收盘信息                                 
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 交易所  品种        合约     最新     涨跌幅%  持仓量(手)
 上期所  沪铜(cu)    1309     52,650     0.40     284,936 
         黄金(au)    1312     278.44    -0.09     105,162 
         螺纹钢 (rb  1310      3,491    -0.68   2,004,210 
         )                                      
         橡胶 (ru)   1309     19,155    -0.34     189,278 
 大商所  豆粕 (m)    1309      3,328     0.36   1,484,298 
         豆油 (y)    1309      7,498    -0.05     658,432 
         焦炭 (j)    1309      1,515    -0.72     261,878 
 郑商所  白糖 (sr)   1309      5,137     1.10     597,730 
         棉花 (cf)   1309     20,190     0.20      70,306 
 中金所  沪深300(if  1306    2,633.2     2.10     100,064 
         )                                      
                                                
 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300
 指数期货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨.(完)
 
 (发稿 李文科; 审校 曾祥进)

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