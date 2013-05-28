香港金融：政府将于下月4日开始发行至多100亿港元通胀挂钩债券

路透香港5月28日 - 香港政府周二公布，将发行不多于100亿港元通胀挂钩债券(iBond)，6月4日起接受认购，25日上市。

这是政府连续第三年发行的第三批iBond，对象为合资格香港居民，可望提供高于一般银行存款利率的投资工具。

财经事务及库务局局长陈家强在记者会上称，首两批iBond反应热烈，政府希望透过第三批iBond进一步提高投资大众对债券的认知和兴趣，藉此凝聚零售债券市场的发展动力。

第三批iBond的最高发行额为100亿港元，债券年期为3年，每手认购额为10,000港元，债券持有人将每6个月获发一次与本地通胀挂钩的利息，但年息率不会少于1%。

金融管理局助理总裁李达志称，实际派息水平将在浮息与定息作出比较，以较高者为准。浮息乃过去六个月消费物价指数(CPI)变动率的平均值，定息则为1%。

政府此前预测，2013年整体通胀率4.5%，基本平均通胀率4.2%。而今年首季整体通胀率3.7%，基本通胀率3.8%。

iBond的认购期由6月4日早上9时开始，直至6月13日下午2时结束。香港居民可透过配售银行、证券经纪或香港中央结算有限公司认购债券。 iBond将于6月24日发行，并于下一营业日(6月25日)在香港联合交易所上市。（完）

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