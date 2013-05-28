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亚洲 | 2013年 5月 28日 星期二 16:02 BJT

全球金市：黄金因股市与美元持坚而下挫，但实货买兴旺盛

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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

现货金 1390.81 -3.47 -0.25 -16.94

现货银 22.51 -0.12 -0.53 -25.66

现货铂金 1449.25 1.75 +0.12 -5.59

现货钯金 731.79 -4.21 -0.57 5.75

COMEX期金 1389.70 3.10 +0.22 -17.07 50637

COMEX期银 0.22 0.00 -0.12 -99.26 9777

汇率

欧元/美元 1.2920

美元/日圆 101.96

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化

(编译 蔡美珍; 审校 王兴亚)

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