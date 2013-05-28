全球金市：黄金因股市与美元持坚而下挫，但实货买兴旺盛

台湾汇市：台币早盘区间微贬，因国际美元走势偏强及外资/进口商买汇
路透台北3月30日 - 台币兑美元周四盘初微贬，汇银人士指出，因国际美元延续上日偏强态势，美元指数回升至100上方，加以外资及进口商偏向买汇，带动台币区间偏弱整理。
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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量
现货金 1390.81 -3.47 -0.25 -16.94
现货银 22.51 -0.12 -0.53 -25.66
现货铂金 1449.25 1.75 +0.12 -5.59
现货钯金 731.79 -4.21 -0.57 5.75
COMEX期金 1389.70 3.10 +0.22 -17.07 50637
COMEX期银 0.22 0.00 -0.12 -99.26 9777
汇率
欧元/美元 1.2920
美元/日圆 101.96
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化
(编译 蔡美珍; 审校 王兴亚)
路透台北3月30日 - 台币兑美元周四盘初微贬，汇银人士指出，因国际美元延续上日偏强态势，美元指数回升至100上方，加以外资及进口商偏向买汇，带动台币区间偏弱整理。
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路透北京3月30日 - 环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)周四称，2月人民币全球支付额环比增加4.10%，在国际支付中的使用占比为1.84%，继续位居第六；同期全球所有货币的支付额环比下降5.21%。