金属期市：伦铜缩减稍早跌幅，受ECB官员谈话激励

台湾汇市：台币早盘区间微贬，因国际美元走势偏强及外资/进口商买汇
路透台北3月30日 - 台币兑美元周四盘初微贬，汇银人士指出，因国际美元延续上日偏强态势，美元指数回升至100上方，加以外资及进口商偏向买汇，带动台币区间偏弱整理。
0709GMT基本金属价格：
金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%
LME期铜 7308.50 9.50 +0.13 -7.83
上海期铜 52650 210 +0.40 -8.72
COMEX期铜 3.31 0.01 +0.39 -99.09
LME期铝 1855.75 15.75 +0.86 -10.39
上海期铝 14610 -15 -0.10 -4.79
LME期锌 1863.00 7.50 +0.40 -9.72
上海期锌 14550 -995 -6.40 -6.40
LME期镍 14870.00 45.00 +0.30 -13.32
LME期铅 2080.25 11.25 +0.54 -11.10
上海期铅 14010.00 -20.00 -0.14 -8.13
LME期锡 21150.00 100.00 +0.48 -9.62
LME/上海套利价差^ -541
注：上海期货交易所报价为元(人民币)/吨，LME报价为美元/吨
上海和COMEX合约为交投最活跃的月份
^ 套利价差的计算方法为：伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税，再减去上海三个月期铜价格。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
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金属期市 LME库存变化 (编译 张若琪 审校 蔡美珍)
路透台北3月30日 - 台币兑美元周四盘初微贬，汇银人士指出，因国际美元延续上日偏强态势，美元指数回升至100上方，加以外资及进口商偏向买汇，带动台币区间偏弱整理。
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