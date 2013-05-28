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亚洲 | 2013年 5月 28日 星期二 16:00 BJT

金属期市：伦铜缩减稍早跌幅，受ECB官员谈话激励

0709GMT基本金属价格：

金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%

LME期铜 7308.50 9.50 +0.13 -7.83

上海期铜 52650 210 +0.40 -8.72

COMEX期铜 3.31 0.01 +0.39 -99.09

LME期铝 1855.75 15.75 +0.86 -10.39

上海期铝 14610 -15 -0.10 -4.79

LME期锌 1863.00 7.50 +0.40 -9.72

上海期锌 14550 -995 -6.40 -6.40

LME期镍 14870.00 45.00 +0.30 -13.32

LME期铅 2080.25 11.25 +0.54 -11.10

上海期铅 14010.00 -20.00 -0.14 -8.13

LME期锡 21150.00 100.00 +0.48 -9.62

LME/上海套利价差^ -541

注：上海期货交易所报价为元(人民币)/吨，LME报价为美元/吨

上海和COMEX合约为交投最活跃的月份

^ 套利价差的计算方法为：伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税，再减去上海三个月期铜价格。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 张若琪 审校 蔡美珍)

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