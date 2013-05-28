欧洲利率：ECB执委普雷特称，ECB仍有进一步降息的空间--媒体

路透法兰克福5月28日 - 欧洲央行(ECB)执委普雷特周二表示，欧洲央行仍有空间在必要时进一步降息来刺激经济。

“通过把利率降至历史低点0.5%，欧洲央行暗示传统宽松货币政策的空间还没有用尽，”普雷特称。

此外，普雷特在接受日经新闻访问时表示，欧洲央行在操作上做好了采用负利率的准备，但补充道，此举可能会产生意想不到的后果。(完) (编译 王翔琼; 审校 许娜/于春红)