欧洲利率：ECB执委普雷特称，ECB仍有进一步降息的空间--媒体

路透基点：蚂蚁金服启动30亿美元到期一次性偿还贷款--TRLPC
路透3月29日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，由阿里巴巴创办人马云控制的网络金融公司蚂蚁金服，已启动30亿美元到期一次性偿还贷款案。
路透法兰克福5月28日 - 欧洲央行(ECB)执委普雷特周二表示，欧洲央行仍有空间在必要时进一步降息来刺激经济。
普雷特在德国商报的嘉宾专栏中表示，欧洲央行本月稍早将利率从0.75%调降至0.5%，不会没有影响。
“通过把利率降至历史低点0.5%，欧洲央行暗示传统宽松货币政策的空间还没有用尽，”普雷特称。
“我们也暗示过，只要有必要，(扩张性)货币政策就会继续下去。”
此外，普雷特在接受日经新闻访问时表示，欧洲央行在操作上做好了采用负利率的准备，但补充道，此举可能会产生意想不到的后果。(完) (编译 王翔琼; 审校 许娜/于春红)
路透3月29日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，由阿里巴巴创办人马云控制的网络金融公司蚂蚁金服，已启动30亿美元到期一次性偿还贷款案。
路透纽约3月29日 - 对90个新兴市场国家的45家主要投资和商业银行调查显示，新兴市场债券交易额去年增加9%，至5.167万亿(兆)美元。
路透北京3月29日 - 美国穆迪投资服务公司(Moody's)周三警告称，房地产潜在下滑对中国构成的金融风险加大，创纪录的借贷规模使得银行更易面临风险，而政府抵抗这些风险的能力有所下降。