香港股市：恒生指数收涨1.1%，中国太平飙升

台湾汇市：台币早盘区间微贬，因国际美元走势偏强及外资/进口商买汇
路透台北3月30日 - 台币兑美元周四盘初微贬，汇银人士指出，因国际美元延续上日偏强态势，美元指数回升至100上方，加以外资及进口商偏向买汇，带动台币区间偏弱整理。
0800GMT，高档钟表零售商亨得利 股价跳升7.2%，此前中国表示，根据一项自由贸易协定，将在未来10年将瑞士手表进口关税削减60%，此举应可协助重振瑞士手表制造商在其主要市场的销售。
中国太平保险 飙升14.9%，创2008年9月以来最大日涨幅，之前该公司表示将通过向母公司发行新股，来收购子公司股权及资产。
中资地产股上扬，寄望中国政府将采取措施压制不断上涨的土地价格。经济参考报报导称，北京国土局暂停“准地王”地块出让，这表明政府试图借助行政手段以稳定市场。(完)
路透台北3月30日 - 台币兑美元周四盘初微贬，汇银人士指出，因国际美元延续上日偏强态势，美元指数回升至100上方，加以外资及进口商偏向买汇，带动台币区间偏弱整理。
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路透北京3月30日 - 环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)周四称，2月人民币全球支付额环比增加4.10%，在国际支付中的使用占比为1.84%，继续位居第六；同期全球所有货币的支付额环比下降5.21%。