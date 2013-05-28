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货币新闻 | 2013年 5月 28日 星期二 16:37 BJT

香港股市：恒生指数收涨1.1%，中国太平飙升

0800GMT，高档钟表零售商亨得利 股价跳升7.2%，此前中国表示，根据一项自由贸易协定，将在未来10年将瑞士手表进口关税削减60%，此举应可协助重振瑞士手表制造商在其主要市场的销售。

中国太平保险 飙升14.9%，创2008年9月以来最大日涨幅，之前该公司表示将通过向母公司发行新股，来收购子公司股权及资产。

中资地产股上扬，寄望中国政府将采取措施压制不断上涨的土地价格。经济参考报报导称，北京国土局暂停“准地王”地块出让，这表明政府试图借助行政手段以稳定市场。(完)

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