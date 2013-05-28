中国债市：流动性稍缓助现券交投趋活跃，趋势不明朗短期料仍盘整

路透上海5月28日 - 随着中国银行间市场资金面的缓和，周二现券交投较此前略显活跃。交易员表示，中国经济复苏进程不尽如人意，但就目前情况看，可能因此出台放松政策的预期亦不强烈，暂时只能走一步看一步，现券近期仍以盘整为主的可能性较大。
“资金(利率)掉很快，现券买盘略多起来了。”华南一银行交易员称。
质押式回购利率 主要品种今日均大跌，其中七天期跌幅逾50个基点(bp)；交易员表示，央行虽然在公开市场净回笼，但无碍资金面进一步缓解，不过资金供给大多集中在隔夜品种上。
该地区另一银行交易员则表示，就目前情况看，债市暂时还没有什么明显的趋势，短期只能继续观望。
汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览的5月初值数据续降至49.6，为七个月来首度跌破荣枯线50。上月该终值为50.4。
另外，上午国开行增发的五期固息债(福娃债)结果虽多低于预期，但对二级整体影响有限。
国家开发银行 第三次增发今年18-22期固息金融债，除三年品种中标收益率符合预期外，其他期限均低于预期。资金逐渐脱离此前紧势，加之此次新债缴款日避过了月末关口，刺激机构需求，致招标呈现火热场面。
剩余期限约2.68年的固息国债130004券最新报价 为3.0450%/3.0350%，上日尾盘为3.0550%/3.0410%。
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
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今日 3.3486 3.5423
上日 3.5667 4.0926
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率 2.9600/2.9000
国债参考率报价 2.8550/2.8005
金融债参考率报价 3.3578/3.2956(完)
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(发稿 吴芳；审校 李宏薇/黄凯)