中国债市：流动性稍缓助现券交投趋活跃，趋势不明朗短期料仍盘整

日本个股：核项目成本严重超支，致东芝旗下西屋电气申请破产保护

* 西屋电气获得8亿美元破产保护企业融资 * 东芝称截至12月，西屋电气负债达98亿美元 * 工期推迟及成本超支打击西屋电气核项目 路透威尔明顿/东京3月29日 - 日本东芝 旗下核业务西屋电 气周三申请破产保护。西屋电气正在美国东南部建造的四个核反应堆成本 超支数以十亿计美元，给该公司造成打击。 申请破产保护让三十年内美国的首批新核电厂前景笼罩疑云，这些电 厂原计划最早本周开始发电，但现在已落后计划数年。 由于美国监管机构的安全要求提升，加上劳工、设备与零组件等方面 的成本严重超支，造成这些项目的成本飙升。 西屋电气表示，其希望通过破产保护把“获利颇丰”的核燃料和电厂 服务业务从亏损的建筑业务中剥离出来并重组。