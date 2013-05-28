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亚洲 | 2013年 5月 28日 星期二 16:39 BJT

路透基点：远东国际租赁俱乐部贷款的条款出炉

路透香港5月28日 - 汤森路透旗下基点引述市场消息人士报导，远东国际租赁有限公司规模最高10亿元人民币(1.63亿美元)的俱乐部贷款已经敲定。该协议最初被报导的规模是6-8亿元。

这笔贷款由远东国际租赁自行安排，包含一笔三年期摊销贷款和一笔一年期循环贷款，提供的利率均为中国人民银行利率的92%。

三井住友银行中国分支在协调该贷款案。据悉四到五家银行考虑参与。

贷款案定于6月底或7月初完成。

远东国际租赁今年稍早取得一笔25亿元的三年期定期贷款，利率为人行利率的95%。这笔贷款是由中国银行和北京银行牵头办理的。

远东国际租赁有限公司是香港上市公司远东宏信在金融服务领域的核心企业，提供金融租赁服务。远东宏信则是中化集团子公司。(完) (编译 隋芬; 审校 李婷仪)

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