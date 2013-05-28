路透基点：远东国际租赁俱乐部贷款的条款出炉

路透香港5月28日 - 汤森路透旗下基点引述市场消息人士报导，远东国际租赁有限公司规模最高10亿元人民币(1.63亿美元)的俱乐部贷款已经敲定。该协议最初被报导的规模是6-8亿元。

这笔贷款由远东国际租赁自行安排，包含一笔三年期摊销贷款和一笔一年期循环贷款，提供的利率均为中国人民银行利率的92%。

三井住友银行中国分支在协调该贷款案。据悉四到五家银行考虑参与。

贷款案定于6月底或7月初完成。

远东国际租赁今年稍早取得一笔25亿元的三年期定期贷款，利率为人行利率的95%。这笔贷款是由中国银行和北京银行牵头办理的。