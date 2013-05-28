路透基点：远东国际租赁俱乐部贷款的条款出炉

台湾汇市：台币早盘区间微贬，因国际美元走势偏强及外资/进口商买汇
路透台北3月30日 - 台币兑美元周四盘初微贬，汇银人士指出，因国际美元延续上日偏强态势，美元指数回升至100上方，加以外资及进口商偏向买汇，带动台币区间偏弱整理。
路透香港5月28日 - 汤森路透旗下基点引述市场消息人士报导，远东国际租赁有限公司规模最高10亿元人民币(1.63亿美元)的俱乐部贷款已经敲定。该协议最初被报导的规模是6-8亿元。
这笔贷款由远东国际租赁自行安排，包含一笔三年期摊销贷款和一笔一年期循环贷款，提供的利率均为中国人民银行利率的92%。
三井住友银行中国分支在协调该贷款案。据悉四到五家银行考虑参与。
贷款案定于6月底或7月初完成。
远东国际租赁今年稍早取得一笔25亿元的三年期定期贷款，利率为人行利率的95%。这笔贷款是由中国银行和北京银行牵头办理的。
远东国际租赁有限公司是香港上市公司远东宏信在金融服务领域的核心企业，提供金融租赁服务。远东宏信则是中化集团子公司。(完) (编译 隋芬; 审校 李婷仪)
路透台北3月30日 - 台币兑美元周四盘初微贬，汇银人士指出，因国际美元延续上日偏强态势，美元指数回升至100上方，加以外资及进口商偏向买汇，带动台币区间偏弱整理。
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路透北京3月30日 - 环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)周四称，2月人民币全球支付额环比增加4.10%，在国际支付中的使用占比为1.84%，继续位居第六；同期全球所有货币的支付额环比下降5.21%。