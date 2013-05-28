路透基点：台湾日月光融资案迄今已获八家银行超额认购达5.30亿美元--RLPC

路透香港5月28日 - 汤森路透旗下基点援引银行界消息人士称，台湾日月光半导体的五年期3亿美元融资案目前为止已吸引八家银行参贷。

消息人士称，包括三家牵头行兼簿记行台湾银行、中国信托商银、花旗集团在内，整体承诺贷款金额超过5.30亿美元。

八家已承诺提供贷款的银行为：三菱东京日联银行、彰化商银、中国输出入银行、第一商业银行、菲律宾首都银行、瑞穗实业银行、台北富邦商业银行、台新银行。

根据消息人士，还有很多家银行正在对此项融资进行内部批准程序。

一如先前的报导，台银是额度代理行，中国信托商银为文件准备行。

这笔无担保贷款包括2亿美元定期贷款的A部分，用途为资本支出；另有1亿美元的B部分循环信用贷款，用于营运资本。利率为较三个月或六个月伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码99个基点；若台北银行同业美元拆放款利率(TAIFX)和Libor差距超过38个基点，借款方将支付超出部份的利率。

银行受邀按四个层次参贷：承诺4,500万美元或以上的银行将获得22个基点的前端费和牵头行兼簿记行头衔；承贷3,000-4,400万美元的银行，将获20个基点费用和牵头行头衔；承贷2,000-2,900万美元的银行，将获高级参贷行头衔和15个基点费用。承贷1,000-1,900万美元的银行获10个基点费用。

日月光为全球排名第一的晶片封装测试厂，该公司本月自结4月集团合并营收167亿台币(5.60亿美元)，比去年同期成长12.4%。

日月光上一次进入市场筹资为2012年1月，办理一笔2.10亿美元三年期定期贷款，利率为较Libor加码160-180个基点，依借贷方未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)或净利润水准而定。该笔贷款借款人为日月光位于中国上海、昆山和威海的四家子公司。(完)