欧洲已公布经济指标--2013/5/28

台湾汇市：台币早盘区间微贬，因国际美元走势偏强及外资/进口商买汇
路透台北3月30日 - 台币兑美元周四盘初微贬，汇银人士指出，因国际美元延续上日偏强态势，美元指数回升至100上方，加以外资及进口商偏向买汇，带动台币区间偏弱整理。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(%) 国内生产总值(GDP) 英国 第一季 +0.3 r -0.3 f +0.6 r 德国 第一季 +0.1 @-f -0.7 @-f -1.4 f 法国 第一季 -0.2 p -0.2 r -- 意大利 第一季 -0.5 p -0.9 f -2.3 p 消费者物价指数(CPI) 英国 4月 +0.2 ＋0.3 +2.4 德国 4月 -0.5 f +0.5 f +1.2 f 法国(HICP) 4月 -0.1 f +0.8 r +0.8 f 意大利(HICP) 4月 +0.3 f +2.3 f +1.3 f 生产者物价指数(PPI) 英国 4月 -0.1 u ＋0.2 r +1.1 u 德国 4月 -0.2 －0.2 +0.1 法国 3月 持平 ＋0.5 r +1.9 意大利 3月 持平 +0.1 -0.1 失业率 当月(季)% 上月(季)% 英国 4月 4.5 4.6 r 德国 4月 6.9 @ 6.9 @ 法国 第四季 10.6 @ 10.3 @-r 意大利 3月 11.5 @ 11.5 @-r 注: p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整.(完)
路透台北3月30日 - 台币兑美元周四盘初微贬，汇银人士指出，因国际美元延续上日偏强态势，美元指数回升至100上方，加以外资及进口商偏向买汇，带动台币区间偏弱整理。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透北京3月30日 - 环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)周四称，2月人民币全球支付额环比增加4.10%，在国际支付中的使用占比为1.84%，继续位居第六；同期全球所有货币的支付额环比下降5.21%。