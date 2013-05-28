更新版 1-中国政策：中国将重拳治理大气污染，倒逼结构调整加快转型

* 中国将重点治理大气污染，重点领域包括火电，煤炭等重化工业

* PM2.5将作为考核地方政府的约束性指标，排放标准将提高

* 相关行业将被强制脱硫脱硝脱尘，资本市场环保类股早已借题发挥

路透北京5月28日 - 针对中国大部分地区持续出现的严重雾霾天气，消息人士周二表示，中国将出重拳强力治理大气污染，重点领域是工业，包括火电、钢铁、水泥、石油、化工等重化工业。此举将倒逼产业结构调整、加快经济转型。

了解情况的消息人士对路透表示，中国环保部正会同有关部门，制定大气污染防治计划和实施方案，包括从宏观层面要把PM2.5控制作为经济社会发展的约束性指标；微观层面计划在一定期限内，重化行业主要企业必须全部安装烟气脱硫、脱硝、除尘装置。

“防治大气污染的重点领域是工业，火电、钢铁、水泥、石油、化工等重化工业，消耗大量的化石能源，释放大量的二氧化硫、氮氧化物和粉尘，是整治的重点。”消息人士称。

环保部相关人士在接受路透查询时未给予明确答复，仅表示可以留意相关报导，等政策出台再评论。

上海证券首席宏观分析师胡月晓认为，排放标准提高，行业经营成本将上升，本来现在这些行业效益就不好，预计会受到行业内企业较高抵制。长期看，一些没有更新提高能力的弱小企业将被加速淘汰，行业整体发展会健康一点。整治也给环保行业的相关企业带来机会。

前述消息人士进一步指出，目前全国脱硫安装率在70%以上，除尘安装率在80%以上，脱硝安装率只有百分之十几。而产生PM2.5的主要来源是氮氧化物，控制氮氧化物的实质就是脱硝。

因此，今后一段时期，控制大气污染的一项重要工作就是安装脱硝装置，国家相应实行脱硝电价，并考虑将企业购置脱硝设备纳入抵免企业所得税优惠政策范围内，以降低企业购置脱硝设备的成本。

消息人士提到，防治大气污染的重点区域是京津翼、长三角和珠三角，其中京津翼是重中之重。目前直接影响京津翼气候条件的地区除河北外，还有山东、山西、内蒙等，仅河北省年钢产量就超过2.5亿吨，严重影响北京的大气环境。

因此，对这几个省份的治理也是重点，包括压缩煤炭等能源消费总量。要把治理PM2.5作为考核各地工作的一项重要指标，定期公布监测情况，实行责任追究制和建立社会监督体系。

**环保概念股早已率先表现**

事实上，早在今年两会期间，有关治理大气污染的话题一直是各界关注的焦点，其后随着雾霾天气愈演愈烈，相关题材个股早已成为资本市场炒作的热点。

北京一家大型保险公司资本运作部的高层就称，股市早已经提前反应了，但绿色环保概念股的热点持续的时间估计会比较久，毕竟与行业经济发展息息相关。

涉及环保概念的龙净环保 从年初至今累计涨幅约140%，该股周二收报52.64元。

民族证券一份研报表示，看好大气污染防治产业未来发展，借鉴国外经验，行业投资机会主要来自于提升空气质量标准、从严监管、处罚力度加大和投资增加。据介绍，当前工业脱硫脱硝仍是大气污染治理的主要手段，脱硫脱硝市场已经进入稳定发展的阶段，环保力度的进一步加大，将有利于脱硫脱硝市场发展壮大。

联讯证券高级宏观和固定收益分析师杨为(学+反文旁)也认为，中国重拳治理大气污染，对一些“三高”(高污染,高能耗,高排放)产业的负面影响较大，一方面这种治理倒逼一些未经过技术革新的落后产能或未能达到环保标准的产能加快去化的过程；而另一方面则有利于工业向规模化集中并促使产能合理出清。

他指出，这种政策将使环境保护更加立体，政策由后端治理（空气净化、水净化）转移到前端治理（即对排放源的管理），也说明了政策层对经济发展质量的侧重。

“火电、钢铁、水泥等重化工业在过去十年的高速发展过程中，已经出现发展空间衰减和严重产能过剩的特征，本次治理将通过产能出清和规范市场使这些行业的发展更加健康，同时也使得民间资本的无序投资情况得以改善。有利于工业品的短期价格企稳，但促使行业的分化加剧，行业龙头的地位或将因此受到巩固。”他称。

另有一位业内人士提到，大力度治理大气污染，短期会产生一些阵痛，对中国经济增长将形成一定的压制，因为环境修复成本要抵减GDP(国内生产总值)。一般来说，国际上实行绿色GDP核算，要比正常GDP核算缩减20%左右。

“从中长期看，治理大气污染将倒逼产业结构调整、加快经济转型，并进一步发展壮大节能环保产业等战略性新兴产业，对中国乃至世界将形成长期利好支撑。”该位人士就称。

今年以来，中国大部分地区持续出现严重雾霾天气，PM2.5最高浓度曾突破1,000微克/立方米，而世界卫生组织规定的标准年平均在10-35微克/立方米，美国为12，欧盟为25，日本为15。中国出现大气严重污染，是几十年来经济持续高速发展累积的环境效应的集中爆发，要彻底治理，需要下大力气和相当一段时期才能完成。