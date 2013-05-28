中国债市：利率互换略跌，受回购利率回落和疲弱复苏预期推动

路透北京5月28日 - 中国人民币利率互换(IRS) 周二略跌。市场人士表示，今日主要回 购利率均回落，加之市场对经济复苏信心不足，均推动IRS下探。 “IRS整体略向下，资金松推动，曲线整体的陡峭度变化倒不大。”上海一大型银行交易员称。 上海一外资银行交易员则表示，市场看空中国经济的预期较一致，IRS长端存向下的压力，短端则可以看 到多空双方的反复拉锯，有待经济增长数据给出进一步的指引；不过，除非出现超乎预期的疲弱数据，否则整 体向下的空间不会太大。 银行间市场周二质押式回购利率 主要品种均大跌，其中七天期跌幅逾50个基点(bp)；交易 员表示，央行虽然在公开市场净回笼，但无碍资金面进一步缓解，不过资金供给大多集中在隔夜品种上。[CN/ CN] 以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比): 三个月 一年 三年 五年 七年 ------------------------------------------------------------------------------------- 周一 3.2675/3.3725 3.2325/3.3075 3.3175/3.3975 3.4538/3.5400 3.4840/3.6840 周一 3.2850/3.3900 3.2363/3.3075 3.3150/3.3950 3.4625/3.5450 3.4610/3.7190 ------------------------------------------------------------------------------------- 变动 -0.0175/-0.0175 -0.0038/0.0000 +0.0025/+0.0025 -0.0087/-0.0050 +0.0230/-0.0350 注: 以上数据均为按季度计算报价。 利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将 其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及 债务本金的交换。 中国外汇交易中心统计数据显示，2013年4月人民币IRS成交的名义本金总额为2,385.99亿元人民币，较3 月的2,697.69亿元降逾一成。(完) (发稿 曹巍浩; 审校 曾祥进)