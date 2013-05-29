台湾货币市场：6月提存期资金预期变化一览表

美国热股：黑石以26.5亿美元挂牌出售旗下澳洲购物中心资产--消息
路透4月5日 - 据一位知情人士，美国私人直接投资公司黑石集团已经将旗下澳洲购物中心资产以35亿澳元(26.5亿美元)挂牌出售。这或将是澳洲最大的房地产交易之一。
路透台北5月29日 - 台湾货币市场6月提存期资金预期变化因素摘要如下：
宽松因素:
--央行存单到期4兆(万亿)1,255.65亿台币 ：
06/04 4,195.20亿台币
06/05 1,662.00亿台币
06/06 4,191.60亿台币
06/07 837.20亿台币
06/10 3,079.15亿台币
06/11 713.00亿台币
06/12 725.80亿台币
06/13 2,646.00亿台币
06/14 3,559.00亿台币
06/17 3,993.20亿台币
06/18 1,543.50亿台币
06/19 3,697.50亿台币
06/20 3,882.50亿台币
06/21 1,557.00亿台币
06/22 11.00亿台币
06/24 3,233.50亿台币
06/25 1,259.00亿台币
06/26 74.00亿台币
06/27 57.00亿台币
06/28 74.50亿台币
07/01 53.00亿台币
07/02 46.00亿台币
07/03 165.00亿台币
--国库券到期550亿台币
6/14：财101-10期国库券，天期182天期，金额300亿台币。
6/21：财101-3期国库券到期，天期364天，金额250亿台币。
--月底军公教薪饷拨款。
紧缩因素：
--6/4：台银将营所税款转入国库。2012年6月初营所税自缴税额约2,000余亿台币。
--6/7：个人综合所得税信用卡缴纳扣款，直接由财金公司缴入国库。
--6/7：个人综合所得税指定金融机构帐户首次扣款。税款由各银行转入台银，次日入帐国库。2012年度首批扣款金额600余亿台币。
--6/14：个人综合所得税指定金融机构帐户第二次扣款。税款由各银行转入台银，次日入帐国库。2012年度第二批扣款金额10余亿台币。
--6/28：个人综合所得税指定金融机构帐户第三次扣款。税款由各银行转入台银，次日入帐国库。2012年度第三批扣款金额1余亿台币。
--6/28：财政部增额发行102/6期公债，金额350亿元，年期为10年期，25日标售。
--央行例行性发行364天期存单，金额1,000亿台币。
--菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) (记者 高洁如；审校 林高丽)
路透4月5日 - 据一位知情人士，美国私人直接投资公司黑石集团已经将旗下澳洲购物中心资产以35亿澳元(26.5亿美元)挂牌出售。这或将是澳洲最大的房地产交易之一。
路透迪拜4月5日 - 亚洲380-cst燃料油现货价差周三连续第六个交易 日上涨，受实货市场的持续买兴和人气改善提振。 不过主要库存地膨胀的库存领贸易商怀疑，短期内上行的空间还有多 大。 S&P Global Platts的数据显示，在阿联酋，4月3日止当周的富查伊 拉石油工业区(FOIZ)的燃料油库存较前一周下降7%，或87.6万桶，至1,14 5万桶。 这是四周以来该地区燃料油库存的首次下降，脱离了前一周的三个月 高位。 据称4月巴基斯坦的公用事业需求减少，是FOIZ地区库存上升的原因 之一。 普氏窗口成交10笔燃料油船货，总计20万吨。 自4月初以来已经总计成交86万吨380-cst燃料油。 贸易商表示，新加坡、阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区以及富查伊 拉地区的燃料油供给充足，或会抑制这波最新的多头交易策略。 380-cst燃料油现货升水报每吨较新加坡报价升水0.58美元，较前一 日上涨0.24美元，为3月1日以来最高。
路透新加坡4月5日 - 两位知情人士周三称，在2017年第二批出口配额发放中，中国将本国四大石油巨头的出口配额下调73%。