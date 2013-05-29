《科技产业焦点》苹果等巨头打算兴建琼楼玉宇，是否将成似水年华的追忆？

**生产率优势？**

虽然这些故事让人警惕，但有些人表示，新一代科技公司建造办公大楼方面是聪明的。这与公司协同工作的方式相吻合，并且能够产生长期生产力及节能效益。

“随着能源价格上涨，他们意识到这些建筑必须要有更长的寿命，而且他们需要更加控制这些建筑的运营成本。房地产开发商就不会关注这类长期性问题，”斯坦福大学建筑设计项目主管John Barton表示。

他补充道，“员工在这种合适的环境下会变得更有效率。造价可能更高，但如果以生产率提高5%作为回报的话，或许这确实是明智的做法。”

华盛顿大学的O'Mara暗示，新科技巨头是在效仿贝尔实验室的工作场所创新。贝尔实验室原是AT&T的研发机构，在过去几十年里发明了晶体管、激光和移动电话相关技术。

实验室建筑现今由全球电信巨头Alcatel Lucent所有，处于闲置状态，可能最终会改造成为一家医疗中心，或是被夷为平地。(完) (译文审校 于春红/王丽鑫)