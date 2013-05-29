《科技产业焦点》苹果等巨头打算兴建琼楼玉宇，是否将成似水年华的追忆？

标题新闻：英国央行货币政策委员弗利葛称，英镑下跌带动的贸易增加不足以抵消消费放缓的影响
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**生产率优势？**
虽然这些故事让人警惕，但有些人表示，新一代科技公司建造办公大楼方面是聪明的。这与公司协同工作的方式相吻合，并且能够产生长期生产力及节能效益。
“随着能源价格上涨，他们意识到这些建筑必须要有更长的寿命，而且他们需要更加控制这些建筑的运营成本。房地产开发商就不会关注这类长期性问题，”斯坦福大学建筑设计项目主管John Barton表示。
他补充道，“员工在这种合适的环境下会变得更有效率。造价可能更高，但如果以生产率提高5%作为回报的话，或许这确实是明智的做法。”
华盛顿大学的O'Mara暗示，新科技巨头是在效仿贝尔实验室的工作场所创新。贝尔实验室原是AT&T的研发机构，在过去几十年里发明了晶体管、激光和移动电话相关技术。
实验室建筑现今由全球电信巨头Alcatel Lucent所有，处于闲置状态，可能最终会改造成为一家医疗中心，或是被夷为平地。(完) (译文审校 于春红/王丽鑫)
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路透4月5日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 300.0 145 300.5 19 * 5月 275.6 104 276.5 17 * 6月 268.0 358 265.4 19 * 7月 260.5 552 259.7 70 * 8月 255.8 3,688 253.1 261 * 9月 250.7 9,099 248.0 1,039 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
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