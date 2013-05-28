台湾央行：共发行1,269.5亿台币存单，存单发行余额减3.5亿

路透台北5月28日 - 台湾央行周二公布，今日共发行1,269.5亿台币存单，若相较存单到期金额1,273亿，存单发行余额减3.5亿。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 1,215.0

91天期 0.93 44.5

182天期 1.05 10.0

央行上日共发行3,185亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)4,712.15亿台币。