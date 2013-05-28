台湾央行：共发行1,269.5亿台币存单，存单发行余额减3.5亿

台湾汇市：台币早盘区间微贬，因国际美元走势偏强及外资/进口商买汇
路透台北3月30日 - 台币兑美元周四盘初微贬，汇银人士指出，因国际美元延续上日偏强态势，美元指数回升至100上方，加以外资及进口商偏向买汇，带动台币区间偏弱整理。
路透台北5月28日 - 台湾央行周二公布，今日共发行1,269.5亿台币存单，若相较存单到期金额1,273亿，存单发行余额减3.5亿。
央行存单各天期发行金额如下：
天期 利率% 金额(亿台币)
28天期 0.87 1,215.0
91天期 0.93 44.5
182天期 1.05 10.0
央行上日共发行3,185亿台币存单。
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)4,712.15亿台币。
拆款中心资料 显示，修正后周一超额准备为负69亿台币；累计超额准备为1,607亿台币，加计前期1%的超额准备为2,438亿台币。 (记者 高洁如；审校 曾祥进)
路透台北3月30日 - 台币兑美元周四盘初微贬，汇银人士指出，因国际美元延续上日偏强态势，美元指数回升至100上方，加以外资及进口商偏向买汇，带动台币区间偏弱整理。
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路透北京3月30日 - 环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)周四称，2月人民币全球支付额环比增加4.10%，在国际支付中的使用占比为1.84%，继续位居第六；同期全球所有货币的支付额环比下降5.21%。