CNH市场动态：离岸即期汇价小幅回落，市场留意月底因素及政策面

路透香港5月28日 - 香港离岸人民币即期 周二跟随中间价小幅回落，暂停了近日上涨气势如虹的步调，但市场预期未发生大的变化，交易员称未来几天要留意月底因素和外管局20号文对人民币走贬的影响。

“今天市场总体还是相对比较安静，人民币近期涨的猛，今天回跌，但跌幅不大，买卖盘基本相当。”一位外资大行香港分行交易员称，“主要还是因为CNY市场波动不大，下午美元开始涨了，买盘就多了一些。”

本地时间下午4:46时，离岸人民币 报6.1190，较上日收市价6.1155小幅走跌，盘中报6.1160-6.1205。今日人民币兑美元中间价 为6.1818元，上日中间价为6.1811元，中间价小幅回落7个点子，结束其连创新高走势。

有交易员称，未来两天要留意月底因素和外管局20号文对人民币走贬的影响，“但目前看基本没什么影响，境内人民币还在升值趋势。”

为加强外汇资金流入管理，外管局月初发布2013年20号文，要求外汇贷存比超过参考贷存比的各中、外资银行，应在每月初的10个工作日内（初次实施应于2013年6月底前）将综合头寸调整至下限以上。

市场揣测中国财政部可能会在6月在离岸市场再次发行国债，对至6月底前的流动性看法仍谨慎。

本地时间下午4:59时，离岸人民币经纪商的银行间同业拆息 中隔夜品种 报2.00/2.50%，上日约在1.30%。根据香港财资公会，四大行之一的中国银行隔夜拆借利率 今日报3.0%，较上日一致，处本月较高水平。

东京汇市，周二美元兑日圆 上升1.0%至101.95日圆，目前守在关键技术支撑位上方，谨慎的投资者关注日经指数，由于市场预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)准备缩减经济刺激计划，美元受到支撑。

在NDF市场 方面，本地时间下午17:04时，美元/人民币一年期品种 报6.2209/6.2252，上日报6.2160。(完)

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