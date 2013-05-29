新债招标：中国五年固息国债中标利率3.09%，完全符合预期--业内人士

标题新闻：英国央行货币政策委员弗利葛称，英镑下跌带动的贸易增加不足以抵消消费放缓的影响
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路透北京5月29日 - 业内人士周三透露，中国财政部稍早招标发行的300亿元人民币五年期固息国债，中标利率为3.09%，完全符合此前市场的预测均值。
业内人士并透露，该期国债的边际中标利率为3.13%，首场投标倍数为1.58倍。
今日新债为财政部今年第13期记账式附息国债，按年付息，采用混合式招标方式，标的为利率。300亿元全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。
该期债5月30日开始计息，5月30日至6月3日进行分销，6月5日起上市交易。(完) (发稿 康熙泽；审校 张喜良)
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路透4月5日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 300.0 145 300.5 19 * 5月 275.6 104 276.5 17 * 6月 268.0 358 265.4 19 * 7月 260.5 552 259.7 70 * 8月 255.8 3,688 253.1 261 * 9月 250.7 9,099 248.0 1,039 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
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