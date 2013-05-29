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货币新闻 | 2013年 5月 29日 星期三 10:40 BJT

新债招标：中国五年固息国债中标利率3.09%，完全符合预期--业内人士

路透北京5月29日 - 业内人士周三透露，中国财政部稍早招标发行的300亿元人民币五年期固息国债，中标利率为3.09%，完全符合此前市场的预测均值。

业内人士并透露，该期国债的边际中标利率为3.13%，首场投标倍数为1.58倍。

今日新债为财政部今年第13期记账式附息国债，按年付息，采用混合式招标方式，标的为利率。300亿元全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。

该期债5月30日开始计息，5月30日至6月3日进行分销，6月5日起上市交易。(完) (发稿 康熙泽；审校 张喜良)

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