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亚洲 | 2013年 5月 28日 星期二 17:38 BJT

全球金属：力拓要求日本买家支付第三季船期原铝每吨升水254美元

路透东京5月28日 - 一位参与季度定价谈判的消息人士周二表示，力拓加铝(Rio Tinto Alcan) 已致函日本买家，要求7-9月出货原铝将较伦敦金属交易所(LME)现货价 每吨升水254美元。

4-6月出货原铝平均每吨为升水248-250美元。

未能立即连络上力拓主管对此置评。(完) (编译 张若琪 审校)

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