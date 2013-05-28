全球金属：力拓要求日本买家支付第三季船期原铝每吨升水254美元

台湾汇市：台币早盘区间微贬，因国际美元走势偏强及外资/进口商买汇
路透台北3月30日 - 台币兑美元周四盘初微贬，汇银人士指出，因国际美元延续上日偏强态势，美元指数回升至100上方，加以外资及进口商偏向买汇，带动台币区间偏弱整理。
路透东京5月28日 - 一位参与季度定价谈判的消息人士周二表示，力拓加铝(Rio Tinto Alcan) 已致函日本买家，要求7-9月出货原铝将较伦敦金属交易所(LME)现货价 每吨升水254美元。
4-6月出货原铝平均每吨为升水248-250美元。
未能立即连络上力拓主管对此置评。(完) (编译 张若琪 审校)
路透台北3月30日 - 台币兑美元周四盘初微贬，汇银人士指出，因国际美元延续上日偏强态势，美元指数回升至100上方，加以外资及进口商偏向买汇，带动台币区间偏弱整理。
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路透北京3月30日 - 环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)周四称，2月人民币全球支付额环比增加4.10%，在国际支付中的使用占比为1.84%，继续位居第六；同期全球所有货币的支付额环比下降5.21%。