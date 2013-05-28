中国外汇：人民币汇率年内将续升但速度放缓，年底时料达6.10--经济学家

路透北京5月28日 - 法国农业信贷银行高级经济学家Dariusz Kowalczyk周二称，预计人民币兑美元即期 在今年余下时间内将继续升值，但升值速度将较此前两个月放缓。预计年末时即期汇率将升值至6.10元，略高于目前汇价。

他在上海出席FX WEEK年会时并分析称，人民币继续升值的动力来自于中间价继续走坚、即期交易日内波幅拓宽，及市场对人民币的旺盛买需。而这些买需则来源于对于人民币升值的预期和其较低的风险。

但Kowalczyk同时指出，人民币续升空间也受国际收支平衡和国内经济增长趋势的限制。具体来说，中国整体呈下降趋势的国际收支顺差使得人民币需求较此前减少，而为保证达到经济年增长目标可能也不容许汇率继续大幅升值。

人民币兑美元即期 周二收盘时报6.1215，年内至今累计升值已达1.78%。

Kowalczyk表示，从其客户行为分析，拥有外汇敞口的客户仍在试图做多人民币，并押注于外汇市场政策进一步市场化。

“人民币汇率形成机制若不进一步市场化、波幅不扩大，人民币还将面临更大的升值压力，并加大监管层的干预成本。”他表示。

Kowalczyk预计，中国外汇当局可能于今年夏天拓宽人民币日内波动幅度，由当前的1%扩至1.5-2%；年内将会逐步推进资本项目可兑换，并于十年内达到资本项目全面开放、自由浮动的汇率机制和市场化的利率机制。

对于市场忧心在当前人民币成交价较为贴近波幅上限、反映较强的升值动力的市况下放宽波幅，有可能令人民币短期内冲高至新的波幅上限，他表示可能不会出现这种状况，因为波幅拓宽也意味着日内波动风险更大，会对市场一味做多人民币的情绪形成制约。

他并表示，外管局的头寸新规下月实施后有望缓解人民币升值压力，但现在很难计算出银行体系的美元综合头寸买需有多大。按四大行公开数据计算，可能需在6月末前将综合头寸调整至300亿美元水平。

“但这并不意味需要购买300亿美元头寸，因为我们并不知道目前四大行持有的美元空头有多少。”他说。