中国金融：上海去年金融中心景气度指数劲增逾10%--罗兰贝格

路透上海5月28日 - 全球知名咨询公司--罗兰贝格与上海金融业联合会周二联合发布的报告显示，去年在基金和保险市场的提振下，上海的金融中心景气度指数强劲增长10.8%；而受全球经济形势走低影响，伦敦和香港等多数金融中心去年景气度下滑，纽约仅略有提升。

报告以股票市值和成交额、债市余额及与国内生产总值（GDP）比值、基金管理规模及交易所上市基金（ETF）数量、保费收入及保险深度和密度、场内衍生品交易量、GDP和外贸进出口等十七个二级指标为该指数的比较依据，其中各大金融市场表现占80%权重。

2012年上海的金融中心景气度指数为1,064点，较上年增长104点（10.8%），纽约景气度指数增长4.2%；而伦敦和香港的景气度指数分别下跌2.6%和14.2%。

报告针对上海本地编制的细化指数--上海金融景气指数去年继续保持稳定增长，主要受金融创新和金融市场发展两项指标的贡献，这两项指标贡献了该指数去年增长的近九成，而其他指标，例如金融国际化、金融人才、金融生态环境等增长有限。

上海金融景气指数自2006年以来平均复合增速达20.2%，高于同期上海GDP年均复合增速11.3%。交通银行首席经济学家连平预计，由于上海未来金融创新的持续发展仍将推动该指数的上升，估计其未来增速仍将高于当地GDP的成长势头。

去年上海创新业务及产品的成交量和规模进一步扩大，包括融资交易、超短期融资券、结构性理财产品等产品的规模不断上升。去年上海还推出境内首批跨境ETF、成立国内最大的人民币国际投贷基金、上海金交所推出银行间黄金询价业务等诸多创新。