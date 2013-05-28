离岸人民币: 香港CNH HIBOR定盘即将推出，多款CNH衍生交易出水造势

路透香港5月28日 - 在香港6月份即将推出离岸人民币同业拆息(CNH HIBOR)定盘机制前夕，金融机构在离岸人民币市场纷纷推出为CNH HIBOR为定价基准的新交易，这些新变动亦标志着离岸人民币业务发展的新里程。

业内交易商称，周二香港市场完成首宗以三个月的CNH HIBOR为定价基准的五年期人民币利率互换交易(IRS)，固定利率端年息为2.83%，浮动端为三个月的CNH HIBOR利率，交易方之一为星展银行（香港）。

“这些交易是给即将推出的CNH HIBOR造势。”上述交易商称。

香港金管局及财资市场公会上月宣布将于6月推出离岸人民币同业拆息(CNH HIBOR)定盘机制，为建置离岸市场指标收益率曲线的重要一步，将有利于贷款、衍生性商品等相关利率市场深化发展，满足市场的避险需求。

渣打银行(香港) 周二亦宣布完成首宗以香港人民币同业拆息进行的利率掉期合约。此12个月的利率掉期合约以3个月的CNH HIBOR为定价基准。

渣打香港环球市场主管陈铭侨表示，人民币香港银行同业拆息利率掉期产品的推出，提供了可靠与透明的定价机制，这将进一步支持香港作为人民币离岸中心的地位。

“我们的客户感到相当高兴。”陈铭侨表示，此举让客户在利用人民币离岸市场时能有更多融资选择，免除利率浮动带来的风险。这宗首创的交易标志着离岸人民币在国际化过程中注入新的交易模式。

而此前，中国银行(香港) 周一宣布完成首笔以三个月CNH HIBOR为定价基准的人民币兑美元货币互换掉期交易(CCS)。该项人民币兑美元货币互换掉期交易将于7月份生效，合约期限12个月，两货币的利息分别以三个月CNH HIBOR及三个月伦敦银行同业拆息（LIBOR）计算，每3个月订定息率一次。