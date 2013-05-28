表格：美国财政部标售六个月国库券得标利率为0.080%，投标倍数为5.13

路透华盛顿5月28日 - 美国财政部称，其六个月期国库券的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 0.080 中值 0.075 低值 0.055 投资 0.081 价格 99.959333 高值得标比率 56.05% 投标倍数 5.13 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 25,000,952,300 总投标 128,257,127,300 竞争性投标得标 23,865,650,000 非竞争性投标得标 384,302,300 FED附加 0 发行细节 发行日 2013/05/30 到期日 2013/11/29 CUSIP码 912796BM0 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选 (编译 母红; 审校 利棣儿)