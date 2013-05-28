拉美汇市：下滑，因美国数据引燃美联储撤出刺激措施的疑虑

路透里约热内卢5月28日 - 拉美货币周二小跌，此前美国消费者信心数据意外跳涨，支撑了美国提早撤出刺激措施的可能性，该举措将会降低投资者对高收益资产的买兴。

巴西雷亚尔兑美元跌破2.06，为去年12月以来首见，因数据显示美国5月消费者信心上涨至逾五年来最高。

拉美货币过去两周均录得跌幅，因市场担心美联储可能很快缩减刺激措施。

巴西雷亚尔兑美元 跌0.5个百分点至2.0668，为12月26日以来盘中最低。

投资者担心巴西央行可能很快入市干预防止雷亚尔大幅贬值，不过分析师表示，在周三决策者做出利率决定前，干预的可能性很小。

墨西哥披索 下滑0.4%至12.5120，接近上周所及的逾两个月低点。

智利披索兑美元 跌0.1%至490.50，接近逾10个月最低水平，交易商指因当地市场对美元的买兴持续不断。(完)

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