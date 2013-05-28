拉美汇市：下滑，因美国数据引燃美联储撤出刺激措施的疑虑

全球金融：2016年新兴市场债券交易额增至5.167万亿美元--EMTA
路透纽约3月29日 - 对90个新兴市场国家的45家主要投资和商业银行调查显示，新兴市场债券交易额去年增加9%，至5.167万亿(兆)美元。
路透里约热内卢5月28日 - 拉美货币周二小跌，此前美国消费者信心数据意外跳涨，支撑了美国提早撤出刺激措施的可能性，该举措将会降低投资者对高收益资产的买兴。
巴西雷亚尔兑美元跌破2.06，为去年12月以来首见，因数据显示美国5月消费者信心上涨至逾五年来最高。
拉美货币过去两周均录得跌幅，因市场担心美联储可能很快缩减刺激措施。
巴西雷亚尔兑美元 跌0.5个百分点至2.0668，为12月26日以来盘中最低。
投资者担心巴西央行可能很快入市干预防止雷亚尔大幅贬值，不过分析师表示，在周三决策者做出利率决定前，干预的可能性很小。
墨西哥披索 下滑0.4%至12.5120，接近上周所及的逾两个月低点。
智利披索兑美元 跌0.1%至490.50，接近逾10个月最低水平，交易商指因当地市场对美元的买兴持续不断。(完)
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路透纽约3月29日 - 对90个新兴市场国家的45家主要投资和商业银行调查显示，新兴市场债券交易额去年增加9%，至5.167万亿(兆)美元。
路透北京3月29日 - 美国穆迪投资服务公司(Moody's)周三警告称，房地产潜在下滑对中国构成的金融风险加大，创纪录的借贷规模使得银行更易面临风险，而政府抵抗这些风险的能力有所下降。
路透北京3月29日 - 中国新疆喀什农商行等最新公布2017年同业存单发行计划，至此， 已有456家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模147,770.50亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，合计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30