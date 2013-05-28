南非汇市：兰特兑美元挫跌至四年新低，此前公布的GDP数据令人失望

路透约翰内斯堡5月28日 - 南非兰特兑美元周二滑至四年新低，接近10兰特这一重要的心理关口，此前公布的第一季经济数据令人失望。

1503GMT，兰特/美元报9.7777，较周一纽约收盘水准下跌将近2%，稍早曾触及9.7862，为2009年3月以来最弱水准。之前数据显示，南非今年第一季经济增长放慢至0.9%，远低于去年第四季2.1%的增幅。

“GDP数据令人震惊，”Bidvest银行交易员Ion de Vleeschauwer说。“没有什么因素真正利多兰特，该货币将自目前水准走弱。下跌道路上没有什么支撑，未来几天可能很容易就触及10兰特水准。”

“基本面表明美元将在全球范围内走强，从本地而言没有什么因素能够阻其升势，”他说。“我们将不得不开始接受本国货币大幅疲弱的事实。”

2026年到期公债 收益率攀升12基点报7.19%，2015年到期公债 收益率几近持平于5.265%。(完)

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