南非汇市：兰特兑美元挫跌至四年新低，此前公布的GDP数据令人失望

全球金融：2016年新兴市场债券交易额增至5.167万亿美元--EMTA
路透纽约3月29日 - 对90个新兴市场国家的45家主要投资和商业银行调查显示，新兴市场债券交易额去年增加9%，至5.167万亿(兆)美元。
路透约翰内斯堡5月28日 - 南非兰特兑美元周二滑至四年新低，接近10兰特这一重要的心理关口，此前公布的第一季经济数据令人失望。
1503GMT，兰特/美元报9.7777，较周一纽约收盘水准下跌将近2%，稍早曾触及9.7862，为2009年3月以来最弱水准。之前数据显示，南非今年第一季经济增长放慢至0.9%，远低于去年第四季2.1%的增幅。
“GDP数据令人震惊，”Bidvest银行交易员Ion de Vleeschauwer说。“没有什么因素真正利多兰特，该货币将自目前水准走弱。下跌道路上没有什么支撑，未来几天可能很容易就触及10兰特水准。”
“基本面表明美元将在全球范围内走强，从本地而言没有什么因素能够阻其升势，”他说。“我们将不得不开始接受本国货币大幅疲弱的事实。”
2026年到期公债 收益率攀升12基点报7.19%，2015年到期公债 收益率几近持平于5.265%。(完)
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(编译 郑茵 审校 徐文焰)
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路透北京3月29日 - 中国新疆喀什农商行等最新公布2017年同业存单发行计划，至此， 已有456家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模147,770.50亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，合计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30