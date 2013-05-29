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亚洲 | 2013年 5月 29日 星期三 08:33 BJT

金砖国家：5月28日股汇市收盘纵览

路透5月29日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月28日(周二)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 报1,030.82点。

中国股市：沪综指收升1.2%至逾两个月新高，受金融地产等蓝筹股整体上扬提振。

香港股市：恒生指数收涨1.1%，中国太平飙升。

中国汇市：人民币收市微跌，购汇增加但短期升势未见逆转。

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印度股市：连续第三个交易日上涨，资源类股领涨。指标BSE指数 上涨0.65%或130.05点至20,160.82点，为5月20日以来最高收位。NSE指数 亦涨0.46%或28.10点至6,111.25点，收在关键心理水准6,100点上方。

印度汇市：印度卢比逼近九个月低位，因有大量防御相关美元买盘，不过出口商出售美元，给予卢比一定支撑。卢比兑美元 收报55.9550/9650，上日收盘价55.5675/5775，盘中在55.64-55.9950区间波动。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收报1,399.110点。MSCI明晟俄罗斯指数 涨0.83%至759.66点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.49%，报31.5150卢布，卢布兑欧元 下跌0.13%，至40.5925卢布。

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巴西股市:圣保罗交易所Bovespa指数 下跌0.64%至56,036.26点。

拉美汇市：下滑，因美国数据引燃美联储撤出刺激措施的疑虑。

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南非股市：连续第三个交易日上扬，因日本和欧洲央行政策上的支撑提振全球股市上涨。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 涨1.44%至37,445.94点。综合指数 收高1.3%，至41,971.17点。

南非汇市：兰特兑美元挫跌至四年新低，此前公布的GDP数据令人失望。 (完) (编译 王丽鑫； 审校 戴素萍)

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