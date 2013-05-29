金砖国家：5月28日股汇市收盘纵览

美国热股：黑石以26.5亿美元挂牌出售旗下澳洲购物中心资产--消息
路透4月5日 - 据一位知情人士，美国私人直接投资公司黑石集团已经将旗下澳洲购物中心资产以35亿澳元(26.5亿美元)挂牌出售。这或将是澳洲最大的房地产交易之一。
路透5月29日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月28日(周二)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 报1,030.82点。
中国股市：沪综指收升1.2%至逾两个月新高，受金融地产等蓝筹股整体上扬提振。
香港股市：恒生指数收涨1.1%，中国太平飙升。
中国汇市：人民币收市微跌，购汇增加但短期升势未见逆转。
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印度股市：连续第三个交易日上涨，资源类股领涨。指标BSE指数 上涨0.65%或130.05点至20,160.82点，为5月20日以来最高收位。NSE指数 亦涨0.46%或28.10点至6,111.25点，收在关键心理水准6,100点上方。
印度汇市：印度卢比逼近九个月低位，因有大量防御相关美元买盘，不过出口商出售美元，给予卢比一定支撑。卢比兑美元 收报55.9550/9650，上日收盘价55.5675/5775，盘中在55.64-55.9950区间波动。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收报1,399.110点。MSCI明晟俄罗斯指数 涨0.83%至759.66点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.49%，报31.5150卢布，卢布兑欧元 下跌0.13%，至40.5925卢布。
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巴西股市:圣保罗交易所Bovespa指数 下跌0.64%至56,036.26点。
拉美汇市：下滑，因美国数据引燃美联储撤出刺激措施的疑虑。
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南非股市：连续第三个交易日上扬，因日本和欧洲央行政策上的支撑提振全球股市上涨。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 涨1.44%至37,445.94点。综合指数 收高1.3%，至41,971.17点。
南非汇市：兰特兑美元挫跌至四年新低，此前公布的GDP数据令人失望。 (完) (编译 王丽鑫； 审校 戴素萍)
路透4月5日 - 据一位知情人士，美国私人直接投资公司黑石集团已经将旗下澳洲购物中心资产以35亿澳元(26.5亿美元)挂牌出售。这或将是澳洲最大的房地产交易之一。
路透迪拜4月5日 - 亚洲380-cst燃料油现货价差周三连续第六个交易 日上涨，受实货市场的持续买兴和人气改善提振。 不过主要库存地膨胀的库存领贸易商怀疑，短期内上行的空间还有多 大。 S&P Global Platts的数据显示，在阿联酋，4月3日止当周的富查伊 拉石油工业区(FOIZ)的燃料油库存较前一周下降7%，或87.6万桶，至1,14 5万桶。 这是四周以来该地区燃料油库存的首次下降，脱离了前一周的三个月 高位。 据称4月巴基斯坦的公用事业需求减少，是FOIZ地区库存上升的原因 之一。 普氏窗口成交10笔燃料油船货，总计20万吨。 自4月初以来已经总计成交86万吨380-cst燃料油。 贸易商表示，新加坡、阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区以及富查伊 拉地区的燃料油供给充足，或会抑制这波最新的多头交易策略。 380-cst燃料油现货升水报每吨较新加坡报价升水0.58美元，较前一 日上涨0.24美元，为3月1日以来最高。
路透新加坡4月5日 - 两位知情人士周三称，在2017年第二批出口配额发放中，中国将本国四大石油巨头的出口配额下调73%。