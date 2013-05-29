中国互联网：阿里巴巴联合设立智能物流骨干网项目，首期投资额达千亿

美国热股：黑石以26.5亿美元挂牌出售旗下澳洲购物中心资产--消息
路透4月5日 - 据一位知情人士，美国私人直接投资公司黑石集团已经将旗下澳洲购物中心资产以35亿澳元(26.5亿美元)挂牌出售。这或将是澳洲最大的房地产交易之一。
路透上海5月29日 - 中国最大电子商务集团--阿里巴巴集团 周二在深圳联合成立“中国智能骨干网”项目，建设中国国家物流基础设施。据上海证券报周三报导，项目公司注册资本50亿元人民币，第一期投资额达1,000亿元。
该项目公司命名为“菜鸟网络科技有限公司”，投资股东还包括复星集团和多家中国物流企业，阿里巴巴集团董事局主席马云任该合资公司董事长。
马云在昨日发布会上表示，现在中国每天有2,500万个包裹左右，十年后预计每天达2亿个，今天中国的物流体系没有办法支撑未来。而通过建设中国智能骨干网，可以让全中国2,000个城市的任何一个地方在网购24小时内，可送货上门。
据悉，骨干网第一期投资额1,000亿元，计划在5-8年内建立一张能支撑日均300亿网络零售额的智能物流骨干网络，目前已启动各核心关键网络节点的选址工作。据业内人士介绍，“菜鸟”将有约八个大仓储节点组成，首个仓储中心将落户于浙江金华。
报导并引述市场分析称，网络购物的物流配送一直为消费者所诟病，爆仓、送货延迟问题时有出现，“菜鸟”公司的成立，意味着中国电商急需的物流后台有了系统性规划。(完) (发稿 徐永; 审校 张喜良)
路透4月5日 - 据一位知情人士，美国私人直接投资公司黑石集团已经将旗下澳洲购物中心资产以35亿澳元(26.5亿美元)挂牌出售。这或将是澳洲最大的房地产交易之一。
路透迪拜4月5日 - 亚洲380-cst燃料油现货价差周三连续第六个交易 日上涨，受实货市场的持续买兴和人气改善提振。 不过主要库存地膨胀的库存领贸易商怀疑，短期内上行的空间还有多 大。 S&P Global Platts的数据显示，在阿联酋，4月3日止当周的富查伊 拉石油工业区(FOIZ)的燃料油库存较前一周下降7%，或87.6万桶，至1,14 5万桶。 这是四周以来该地区燃料油库存的首次下降，脱离了前一周的三个月 高位。 据称4月巴基斯坦的公用事业需求减少，是FOIZ地区库存上升的原因 之一。 普氏窗口成交10笔燃料油船货，总计20万吨。 自4月初以来已经总计成交86万吨380-cst燃料油。 贸易商表示，新加坡、阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区以及富查伊 拉地区的燃料油供给充足，或会抑制这波最新的多头交易策略。 380-cst燃料油现货升水报每吨较新加坡报价升水0.58美元，较前一 日上涨0.24美元，为3月1日以来最高。
路透新加坡4月5日 - 两位知情人士周三称，在2017年第二批出口配额发放中，中国将本国四大石油巨头的出口配额下调73%。