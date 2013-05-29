版本:
中国
亚洲 | 2013年 5月 29日 星期三 08:16 BJT

日本股市：开高，从近期跌势中进一步反弹

路透东京5月29日 - 日本股市日经指数周三开盘上涨，技术信号正面。上周市场交投振荡，推动日经指数较五年半高位下跌了10%。

日经指数 涨1.3%至14,493.45点，升穿25日移动均线切入位14,423.55点。

东证股价指数 涨1.6%至1,186.91点。(完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐